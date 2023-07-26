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狗仔爆「某明星嫖娼被抓」 網瘋猜大咖男神…本尊深夜喊話

娛樂新聞組／即時報導
王一博近日缺席路演活動，網上竟傳出「某明星嫖娼被抓」，最後是虛驚一場。(取材自微博)
王一博近日缺席路演活動，網上竟傳出「某明星嫖娼被抓」，最後是虛驚一場。(取材自微博)

大陸人氣男星王一博近日為主演的電影「熱烈」在各大城市展開路演，但日前透過工作室宣布缺席長沙活動，原因是身體不適。與此同時，網上竟傳出「某明星嫖娼被抓」，網友瘋傳與突然缺席活動的王一博有關，讓他不得不在深夜發文澄清。

有狗仔爆料，某男星在北京朝陽區的酒店1207房嫖娼被抓，「好像是明星，也可能是網紅？就看到自稱經紀人的一個男的在和酒店溝通」。另一名跟拍狗仔「劉大錘」也發文，「都別上趕著給博子哥造謠了！人在直播參加路演呢」

稍晚狗仔攝影「陽陽」曬出求證訊息，「1207假的，謠言」，確認是假的。消息一出，讓不少粉絲鬆了一口氣。

王一博雖然沒有親自出席電影試映會，當晚仍透過手機連線露臉，電影官方微博上傳現場畫面。同時他深夜發文：「我不是因為工作太累導致的身體不適，沒有大事，很快就好。祝大家身體健康！」

此外，王一博缺席「熱烈」長沙路演後，粉絲稱，合肥路演也被莫名退票，因為原價185元的位置被黃牛炒到六、七千元。影院方則致歉，售票系統故障致大量退票，活動取消。

合肥路演取消，粉絲最氣憤的是，很多人買不到票，但發現黃牛手中有很多票，而且原本百元左右價格電影票，最高已經被黃牛炒到幾千塊了。

而承辦活動的合肥某影院發出聲明，表示這次的問題主要是因為設備故障才導致大量的退票，而且目前還無法修復，所以路演取消了。

雖然影院方已表達歉意，但是粉絲們還是無法接受這樣的結果，希望影院能夠給出合理的解釋。

北京 微博

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