「驚奇隊長2」恐將延檔？演員罷工影響太大

「驚奇隊長2」會組成一支女性英雄小隊。（圖：迪士尼提供）

漫威 特效強片「驚奇隊長2」（Captain Marvel 2）聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了三位女主角布麗拉森（Brie Larson）、伊曼維拉尼（Iman Vellani）以及泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）共同組隊，南韓男神朴敘俊也將有特別演出，但近期受到演員工會罷工 影響，已有電影決定延期上映，外媒「彭博社」更猜測「驚奇隊長2」可能也會延期，但不少媒體皆樂觀表示該片應會準時在11月上檔。

受到演員工會罷工影響，擁有工會成員身份的好萊塢 明星皆不可以宣傳電影，讓「不可能的任務8」、「死侍3」、「猛毒3」紛紛停拍，相當倚賴明星陣容的「驚奇隊長2」可能會受影響，先前漫威影業執行長凱文費吉還對此狀況公開表示「令人失望」，才讓「彭博社」認為將會延期。