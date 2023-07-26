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「驚奇隊長2」恐將延檔？演員罷工影響太大

記者陳建嘉／即時報導
「驚奇隊長2」會組成一支女性英雄小隊。（圖：迪士尼提供）
「驚奇隊長2」會組成一支女性英雄小隊。（圖：迪士尼提供）

漫威特效強片「驚奇隊長2」（Captain Marvel 2）聲勢浩大，再展不可思議的驚奇女力，除了三位女主角布麗拉森（Brie Larson）、伊曼維拉尼（Iman Vellani）以及泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）共同組隊，南韓男神朴敘俊也將有特別演出，但近期受到演員工會罷工影響，已有電影決定延期上映，外媒「彭博社」更猜測「驚奇隊長2」可能也會延期，但不少媒體皆樂觀表示該片應會準時在11月上檔。

受到演員工會罷工影響，擁有工會成員身份的好萊塢明星皆不可以宣傳電影，讓「不可能的任務8」、「死侍3」、「猛毒3」紛紛停拍，相當倚賴明星陣容的「驚奇隊長2」可能會受影響，先前漫威影業執行長凱文費吉還對此狀況公開表示「令人失望」，才讓「彭博社」認為將會延期。

不過另有「The Direct」報導指出，「驚奇隊長2」如期上映的可能性較大，主要是因為片商已經開始宣傳，前幾天也才公布正式版預告，再加上漫威後續又有不少電影要推出，不太可能會讓「驚奇隊長2」延期，但另有媒體指出漫威明年暑假大片「死侍3」頂多只能先停拍一個月，倘若罷工活動仍持續，該片延期的可能性會提高不少。

布麗拉森回歸演出「驚奇隊長2」是今年下半年的漫威重頭戲。（圖：迪士尼提供）
布麗拉森回歸演出「驚奇隊長2」是今年下半年的漫威重頭戲。（圖：迪士尼提供）

漫威 罷工 好萊塢

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