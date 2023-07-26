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強尼戴普驚傳昏迷不醒 「演唱會緊急取消」真相曝光

記者陳建嘉／即時報導
強尼戴普雖然在去年與安珀赫德的官司訴訟中獲勝，但仍未正式復出。(路透資料照片)
強尼戴普雖然在去年與安珀赫德的官司訴訟中獲勝，但仍未正式復出。(路透資料照片)

強尼戴普最近與樂團「好萊塢吸血鬼」展開歐洲巡演，卻有媒體、網友驚傳強尼戴普在酒店房間昏迷不醒，甚至有醫生前來治療，讓布達佩斯的場次緊急取消，更將門票款項退票，讓網友相當憂心，最近「好萊塢吸血鬼」成員則在IG澄清演唱會取消理由，盼外界不要過多猜測。

強尼戴普、愛麗絲庫珀(Alice Cooper)、喬佩里(Joe Perry)所組的「好萊塢吸血鬼」樂隊，最近正在歐洲巡演中，然則匈牙利媒體「每日新聞」表示，強尼被團員發現在匈牙利布達佩斯的酒店房間昏迷不醒，「甚至嚴重到無法離開房間」，才會請醫生前來治療，主辦單位更在最後一刻宣布取消拉斯洛帕普體育館的演唱會，當晚雖已有許多粉絲遠道而來抵達現場，卻看不到偶像，讓他們十足擔心強尼戴普的健康狀況。

然則，演唱會取消後，推特上卻流出強尼戴普疑似「外出喝酒」的相關畫面在社群上流傳，引發討論，由於強尼戴普頻傳在片場遲到、宿醉，才讓人懷疑這次是否又再度誤事。

不過，同團團員湯姆亨里克森在IG澄清，表示演唱會會取消，是因為樂隊的設備未能即時送達，「沒有吉他，沒有擴音器，沒有電纜，沒有鼓，什麼都沒有」，絕對不是因為宿醉或誰太累的原因導致無法演出，強尼下榻的酒店工作人員也在臉書分享照片，拍到非常有活力、笑容滿面的強尼戴普，正在餐廳牆上簽名留言，狀態相當好。

然則強尼戴普先前扭傷腳踝，後續有些場次都有所更動，只是接下來歐洲巡演會繼續進行，不少匈牙利的粉絲則希望強尼戴普早日回歸演出。

強尼戴普與他的樂團好萊塢吸血鬼近期在歐洲巡演。圖／摘自IG
強尼戴普與他的樂團好萊塢吸血鬼近期在歐洲巡演。圖／摘自IG
強尼戴普被網友拍到疑似酒醉恍惚照。圖／摘自推特
強尼戴普被網友拍到疑似酒醉恍惚照。圖／摘自推特

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