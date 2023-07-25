破婚變謠言… 吳奇隆帶兒子現身橫店探班劉詩詩？

吳奇隆被拍到帶兒子到橫店的畫面。（視頻截圖）

男星吳奇隆 與女星劉詩詩 因「步步驚心」結緣，2015年結婚育有1子，兩人頻繁被造謠已經離婚；近日吳奇隆帶著兒子現身劉詩詩的拍戲地，疑似探班，打臉造謠者。

據網易娛樂報導，有媒體25日曝光吳奇隆帶4歲兒子到橫店的畫面，疑似帶娃探班劉詩詩。當天吳奇隆開車現身劉詩詩住所的地下車庫，兒子坐在車的後排座，東張西望看起來很乖巧。

吳奇隆大概是怕被認出，戴著口罩 十分謹慎，和窗外的老人開心熱聊並揮手道別，隨後就將車開往高速。據悉劉詩詩目前正在橫店拍戲，而吳奇隆又帶著孩子來到劉詩詩的住所，可見父子倆是來探班媽媽的，力破離婚傳聞。

「推理君江小宴」除了在微博上曬出吳奇隆的短片，文中並寫下：「看來感情還穩定著。」疑似透露兩人的的婚姻關係仍相當穩定。相關影片在陸網上流傳，不少喜歡兩人的粉絲更留言寫下：「這挺好的，剛好打破最近的謠言，一家三口幸幸福福。」