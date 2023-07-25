我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

四種食物 恐引發偏頭痛

下車關心迷途孩童結果被綁架？阿州女學生承認說謊

BTS柾國新曲Seven 登告示牌百大單曲榜冠軍

中央社洛杉磯24日綜合外電報導
BTS團員Jungkook（右）出道曲〈Seven〉登上告示牌百大單曲排行榜冠軍。〈圖／翻攝自YouTube〉
BTS團員Jungkook（右）出道曲〈Seven〉登上告示牌百大單曲排行榜冠軍。〈圖／翻攝自YouTube〉

韓團防彈少年團（BTS）成員Jungkook（田柾國）發行的新曲Seven今天登上告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）冠軍，成為繼Jimin之後，第2位達到此成就的BTS成員。

Jungkook於14日推出個人單曲Seven，找來新生代饒舌歌手Latto合作，今天登上告示牌百大單曲排行榜冠軍，這也是Latto的第一個告示牌百大單曲冠軍。

➤➤➤BTS柾國Solo出道 與「最美小三」周一吵到周日

Jimin今年4月推出「像瘋了一樣」（Like Crazy）之後，衝上告示牌百大單曲榜第一名，是第一位站上百大單曲榜冠軍的韓國solo歌手。

告示牌百大單曲榜可追溯到1958年，綜合美國所有串流媒體、廣播和銷售數據等進行評比。

Seven是排行榜發行以來的第1151首冠軍歌曲，也是第68首初次亮相就空降第一的歌曲。

這是Jungkook的第一首告示牌百大冠軍單曲。他在2022年與CP查理（Charlie Puth）合作的歌曲Left and Right登上百大單曲榜第22名，他自己的歌曲Stay Alive則曾經上榜1周，名次為第95。

此外，Seven的MV今天在YouTube達成1億次觀看次數，距離公開僅經過10天13小時又8分鐘。MV女主角邀來韓國女星韓韶禧，成為話題。

影片來源：YouTube HYBE LABELS

BTS YouTube

上一則

「芭比」行銷手法太狂 商學教授分析厲害在哪

下一則

「芭比」熱賣創奇蹟 「奧本海默」都喊「我想演肯尼」

延伸閱讀

為東尼班奈特贏大獎 這首「舊金山的歌」險無人問津

為東尼班奈特贏大獎 這首「舊金山的歌」險無人問津
「肯尼」撞衫BTS成員Jimin 萊恩葛斯林竟送吉他致歉

「肯尼」撞衫BTS成員Jimin 萊恩葛斯林竟送吉他致歉
連考2次醫學執照都落榜 男星自嘲「藥到命除」

連考2次醫學執照都落榜 男星自嘲「藥到命除」
BTS粉絲手機背面貼「阿兵哥JIN」軍裝照 搶匪嚇得丟還

BTS粉絲手機背面貼「阿兵哥JIN」軍裝照 搶匪嚇得丟還

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長

秦剛被免去中國外交部長職務 王毅回鍋兼任外長
40歲起養成8習慣 讓你多活24年

40歲起養成8習慣 讓你多活24年
米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭

米飯別用清水煮 加1物口感變超Q彈 網讚：好吃到哭
秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長
前台美小姐 赴烏克蘭前線當勞軍舞孃

前台美小姐 赴烏克蘭前線當勞軍舞孃