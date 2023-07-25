BTS柾國新曲Seven 登告示牌百大單曲榜冠軍

BTS團員Jungkook（右）出道曲〈Seven〉登上告示牌百大單曲排行榜冠軍。〈圖／翻攝自YouTube〉

韓團防彈少年團（BTS ）成員Jungkook（田柾國）發行的新曲Seven今天登上告示牌百大單曲排行榜（Billboard Hot 100）冠軍，成為繼Jimin之後，第2位達到此成就的BTS成員。

Jungkook於14日推出個人單曲Seven，找來新生代饒舌歌手Latto合作，今天登上告示牌百大單曲排行榜冠軍，這也是Latto的第一個告示牌百大單曲冠軍。

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Jimin今年4月推出「像瘋了一樣」（Like Crazy）之後，衝上告示牌百大單曲榜第一名，是第一位站上百大單曲榜冠軍的韓國solo歌手。

告示牌百大單曲榜可追溯到1958年，綜合美國所有串流媒體、廣播和銷售數據等進行評比。

Seven是排行榜發行以來的第1151首冠軍歌曲，也是第68首初次亮相就空降第一的歌曲。

這是Jungkook的第一首告示牌百大冠軍單曲。他在2022年與CP查理（Charlie Puth）合作的歌曲Left and Right登上百大單曲榜第22名，他自己的歌曲Stay Alive則曾經上榜1周，名次為第95。

此外，Seven的MV今天在YouTube 達成1億次觀看次數，距離公開僅經過10天13小時又8分鐘。MV女主角邀來韓國女星韓韶禧，成為話題。

影片來源：YouTube HYBE LABELS