看過嗎？史上最昂貴巨片是它 今年夏天最燒錢則是這部

「Star Wars：原力覺醒」暫居史上最貴巨片寶座，成本等於今日的5億5200萬美元。(摘自imdb)

今夏好萊塢 大片造價昂貴，「玩命關頭X」3億4000萬美元甚至擠進「史上成本最高巨片」前10名，也因而拉高回本的門檻，過去幾年新冠肺炎疫情，讓片子拍拍停停，是罪魁禍首。

提到「破紀錄成本巨片」代表，一般人耳熟能詳的「鐵達尼號」、「水世界」等，經過幣值換算後，已被近年來的大片超越，目前最貴影片冠軍是「Star Wars：原力覺醒」成本相當於今日的5億5200萬美元，好在光北美票房就破9億美元，還是大賺。今夏除「玩命關頭X」外，「印第安納瓊斯：命運輪盤」與「不可能的任務：致命清算 第一章」成本都超過2億9000萬美元，全球要賣破7億美元（扣除宣傳成本，片商、戲院對半分帳）才有可能賺錢，還不如成本在1億餘美元的「Barbie芭比」、「奧本海默」有機會大賺。

最早是好萊塢「小兵立大功」神話的「星際大戰」系列，從20世紀影業轉到迪士尼 製拍之後，成本跟著暴漲，不只「原力覺醒」是史上第一貴，後續的「天行者的崛起」換算今日幣值，成本也達4億7600萬美元，排名第4。另一部由迪士尼推出的「加勒比海盜 神鬼奇航：幽靈海」成本約合今日的4億9200萬美元，是最貴巨片第3名，最貴巨片亞軍則是「侏羅紀世界：殞落國度」，約合今日的5億美元，顯然物價上漲、人工變貴，今日要炮製巨片遠比過去要燒錢。