威尼斯影展公布競賽片單 美國片沒缺席但恐無明星參加

艾瑪史東（左）與馬克魯法洛新片打進本屆威尼斯影展正式競賽。(摘自imdb)

即將在8月底展開的本年度威尼斯影展 ，主要競賽單元片單出爐。雖然美國演員工會正在鬧罷工，美國片卻沒有缺席，包括艾瑪史東、布萊德利庫柏、潔西卡雀絲坦等的新作都獲選角逐最佳影片金獅獎，然而他們能否被通融出席影展活動？還沒人敢打包票。

今年主要競賽單元名導雲集，盧貝松描述男孩和狗的關係新作「DogMan」、布萊德利庫柏自導自演的音樂家李奧納德伯恩斯坦生平電影「Maestro」、蘇菲亞柯波拉執導的「貓王」遺孀普莉西拉普里斯萊電影「Priscilla」、「真寵」導演尤格藍西莫再和艾瑪史東攜手的「Poor Things」、大衛林區的Netflix新片「The Killer」、日前才私人訪台的日本名導濱口龍介「Evil Does Not Exist」等將要一較高低。非競賽片項目也有伍迪艾倫在法國拍攝的「Coup de chance」和羅曼波蘭斯基的新作「The Palace」，他們的影迷絕對大呼過癮。

然而影展上若沒了大牌紅星，也會變得黯淡，各方都等著瞧威尼斯影展如何克服好萊塢 A咖恐缺席這個大缺憾。這之中布萊德利庫柏，不但是片子的男主角也是導演，讓他左右為難，若只以導演身分去站台，又怕被演員工會懲處，可是身為創作者，也不太能放著片子不聞不問，實在是痛苦的掙扎。