馮提莫自爆罹「甲狀腺癌晚期」 憔悴照曝光

馮提莫分享手術的疤痕「微笑線」。（取材自微博）

停播半年的網紅歌手馮提莫，在最近的採訪中透露，自己罹患甲狀腺癌晚期，目前已手術，但術前未告訴父母。馮提莫表示，因為術後嗓音沙啞，一度不想活下去，好在經過堅持不懈的訓練，目前已恢復了嗓音。

被稱為「中國第一網紅」的馮提莫，外型清秀、歌聲甜美，直播主出身的她，因翻唱各類名曲迅速在網路竄紅後，前進演藝圈發行單曲、專輯，還開演唱會，在抖音 上擁有2400多萬粉絲。但去年底起就暫停線上所有的歌唱直播，僅零星在抖音上發布影片。

馮提莫24日在微博發文，證實消失半年的原因是因為罹患甲狀腺癌末期，坦言連父母都不知情。她貼出住院躺在床上的病容照以及術後自我打氣的「微笑線」的照片，說：「通過這個癌，我想對大家說，尤其是女孩子們：一定不要精神內耗，不要往心裡積壓負能量，多跟家人朋友溝通交流，遇到網絡暴力和造黃謠，一定要勇敢的說出來並且拿起法律的武器保護自己。以前我比較懦弱，但以後我也會好好保護自己！」

馮提莫表示，她不怕生病、癌症 ，只要人還在，都不是大事兒。但是術後很長一段時間的說不了話，無論如何都唱不了歌，才是讓她最崩潰的事情，感覺天都塌下來了，一度失去了活下去的動力。她說：「很感謝老天的提醒和我自己的毅力，讓我現在恢復了嗓子。不要擔心哦，之後我還要給你們唱歌呢，並且不久後我們就會見面啦，你還會來聽嗎？只要你聽，我就會一直唱下去！」

消息一出，網友紛紛打氣：「身體健康是最重要的」 、「好好休息，蘑菇們是你最堅強的後盾」；不過也有網友說，「我就患有甲狀腺癌，我第一次聽說這個還有晚期」，而網名「腫瘤 內科張煜醫生」也表示：「新聞明顯不實，為了誇張罷了」。