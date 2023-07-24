連考2次醫學執照都落榜 男星自嘲「藥到命除」

羅大佑舉辦「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座。圖／大右音樂提供

羅大佑上周末在高雄舉行「回到愛河前——光陰的沙龍」系列講座，談到當年大學畢業後落榜2次醫學 執照，但為了讓雙親安心，奮發圖強立誓要考上執照，將苦讀心境寫成「光陰的故事」，他說：「歌曲誕生的背景就是一個考不上醫生執照的醫學生！」

率先登場的是「愛河人間主題遊輪」，他親自站在郵輪甲板迎接歌迷上船，自彈自唱人生第1首創作「歌」揭開序幕，他有感而發：「人生很多事情要耐心等待！」他還說台灣好醫生已經太多了，醫學院104個同學中自己只排名64名，出來執業恐怕會「藥到命除」，讓全場大爆笑，製作人朱敬然則表示：「大佑哥後來是以音樂來治癒大家。」

隔天羅大佑在高雄市立歷史博物館前暢談幕後故事，表示最感謝的還是熱愛音樂又開明的父親，「父母的等待是永遠的。愛有很多種，但只有一種是獨一無二『單方向』的，就是父母的愛。」

當他2012年迎來愛女，親身感受到了這樣的情感，再次產生生創作動力，新歌「伴侶2020」是他在疫情 期間改編而成，他說：「真正的愛是不要講出口的，高雄人也不善表達，但高雄人心善，彼此都是彼此的伴侶，互相守望、互相照顧，疫情期間會想起一些應該做卻沒有做的事，想把『愛』傳遞給下一代，是比什麼都重要的事情。」