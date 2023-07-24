「奧本海默」床戲場景朗誦印度教經典 民族主義者抨擊

好萊塢大片「奧本海默」一段劇情在印度引起網民公憤。(美聯社)

好萊塢 大片「奧本海默」（Oppenheimer）因為男主角在一段床戲場景中，朗誦印度 教經典「薄伽梵歌」詩句，今天在印度引起網民公憤，並且遭到印度右翼民族主義者抨擊。

法新社報導，「奧本海默」是關於美國物理學家、「原子彈之父」奧本海默（Robert Oppenheimer）的傳記劇情片，由英國男星席尼墨菲（Cillian Murphy）主演。

「奧本海默」21日在印度上映獲得好評，據報導，這部電影上映兩天當地票房就已超過300萬美元。

不過，這部電影的性愛場景卻在印度引發爭議．因為劇中奧本海默與情人的一場床戲中，對方停了下來，拿起印度教經典「薄伽梵歌」（Bhagavad Gita），要求奧本海默朗誦其中詩句。

奧本海默於是朗誦說：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」

對此，印度中央訊息委員會高級官員馬胡爾卡（Uday Mahurka）推文告訴電影導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）：「這是對十億寬容印度教徒宗教信仰的直接攻擊。」

馬胡爾卡推文寫道，「這形同向印度教社群開戰」，促請克里斯多福諾蘭剪掉這個片段。

推特 上出現名為「#杯葛奧本海默」（#BoycottOppenheimer）及「#尊重印度教文化」（#RespectHinduCulture）等熱門標籤。

作家蘇爾坦（Harris Sultan）指出，印度教徒「對這種公然的不尊重感到憤怒和困惑」。