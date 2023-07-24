我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長春藤階級複製 出身有錢家庭進頂尖名校機率更高

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

壓倒「死對頭」湯姆克魯斯？布萊德彼特近期凍齡超驚人

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特沒把白色鬍鬚刮乾淨時，比較顯老。（路透）
布萊德彼特沒把白色鬍鬚刮乾淨時，比較顯老。（路透）

好萊塢兩大男神湯姆克魯斯布萊德彼特，一直被傳有「瑜亮情結」多年，又曾因合演「夜訪吸血鬼」鬧不愉快、許久未再同台，更加深各方認定他們兩個就是「死對頭」的刻板印象。近來布萊德彼特不論是以賽車手造型現身新片外景地，或是打扮輕鬆去欣賞溫布頓網球賽，媒體都強打他的驚人凍齡威力，標題更下：「怎麼和20年前的模樣幾乎沒變？」反而才剛忙完「不可能的任務：致命清算 第一章」宣傳的湯姆克魯斯，被嫌「年紀到了終究藏不住」，老態難遮掩。

布萊德彼特從年輕時就被盛讚是影壇超級大帥哥，到了「西洋花美男」的程度，不過他的外表會隨著身旁女伴而改變，當與個性派的茱莉葉路易絲在一起，他就常是蓬頭垢面、油膩邋遢的模樣，到了和千金小姐葛妮絲派楚在一起，才整個變得清爽、有型，和湯姆克魯斯大多數都會把自己弄得很乾淨大不相同，因此過去外界都認為比外表兩人是各有千秋，沒有誰徹底壓倒誰。

可是最近開始不太一樣了，儘管湯姆克魯斯在「不可能的任務：致命清算 第一章」親身上演高難度動作場面的身手仍令人佩服，61歲的他似乎逐漸不敵歲月的考驗，日前在戲院中與觀眾見面，遭諷「胸肌快掉到肚子上」。反而布萊德彼特把去年還有的略顯發白的鬍子剃掉，視覺年齡馬上減了20歲，搭配為演賽車手鍛鍊的結實體態，看起來就像是30多歲還不到40，也難怪有人懷疑他是不是像自己扮演過的「班傑明的奇幻旅程」一樣，隨著歲數漸增而逆生長？

然而真正該值得注意的是布萊德彼特這部還未殺青的賽車新片，導演是「捍衛戰士：獨行俠」約瑟夫考辛斯基，製片則是以「捍衛戰士」、「神鬼奇航」、「絕地戰警」等片分別將湯姆克魯斯、強尼戴普、威爾史密斯捧成巨星的傑瑞布魯克海默，這是他第一次和布萊德彼特攜手。因此，這部片等於是布萊德彼特搶湯姆克魯斯的老班底來搭檔，而湯姆克魯斯本身熱愛賽車，也在與傑瑞布魯克海默合作的「霹靂男兒」裡演過賽車手，布萊德彼特來這麼一手，「別苗頭」的意味非常濃厚。

布萊德彼特（中）新片扮賽車手，被讚和20年前模樣幾無差別。（歐新社）
布萊德彼特（中）新片扮賽車手，被讚和20年前模樣幾無差別。（歐新社）
湯姆克魯斯前進戲院，遭嫌開始難掩老態。（歐新社）
湯姆克魯斯前進戲院，遭嫌開始難掩老態。（歐新社）
湯姆克魯斯為了「不可能的任務：致命清算 第一章」全球跑透透。（歐新社）
湯姆克魯斯為了「不可能的任務：致命清算 第一章」全球跑透透。（歐新社）

布萊德彼特 湯姆克魯斯 賽車

上一則

陳建州撤回民事訴訟 改對女星「大牙」提刑事告訴

延伸閱讀

阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？

阿湯哥不敵芭比、奧本海默 觀眾看膩了他出「任務」？
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
湯姆克魯斯說話有份量 忙為演員罷工溝通

湯姆克魯斯說話有份量 忙為演員罷工溝通

湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚

湯姆克魯斯忙為演員罷工溝通 舊愛卻驚傳離婚

熱門新聞

楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因