如果只能給小孩看1部迪士尼卡通…這位行家選「花木蘭」

「花木蘭」在美國編導眼中是最適合給小孩子欣賞的迪士尼動畫。圖／摘自imdb

迪士尼 曾是全球觀眾心目中的美國動畫第一品牌，在將皮克斯併購後更是如虎添翼，提到迪士尼卡通，可能大家都會很快想到「白雪公主」、「仙履奇緣」、「木偶奇遇記」之類的不朽經典，或是復興時期的「美女與野獸」、「獅子王」，要不然就是近年來最紅的「冰雪奇緣」。倘若只給小孩看一部迪士尼卡通，爸媽一定會陷入痛苦的掙扎，然而卻有美國編導分析，最好的選擇是「花木蘭 」！

「花木蘭」絕對無法列入迪士尼最賣座的動畫片行列，在美國的票房才1億2000萬美元，離破兩億的「阿拉丁」、「美女與野獸」都有一段差距，更遠不及破3億美元的「獅子王」，就算被影評認為成績不算理想、北美票房亦不及預期的「風中奇緣」，都還比「花木蘭」要賣座一些些。來自中國傳說的木蘭，也絕對不會是美國觀眾最耳熟能詳的迪士尼公主。但為何美國編導西恩提森要如此大力推薦「花木蘭」成為迪士尼卡通的最佳樣本？

第一，「花木蘭」在他眼中是迪士尼展現「女力」最成功的一次表現，特別在近來好萊塢 強片無不大力彰顯女性的力量，卻總是顯得過於刻意、讓人接受不成反而反感。

「花木蘭」卡通倒是讓各國觀眾都能接受，最大的特點，就是片中木蘭要經過一堆的掙扎和考驗，才能脫胎換骨，她不像「星際大戰」系列的芮、漫威的「驚奇隊長」甚至是迪士尼真人版的「花木蘭」，她們原本就有過人的實力，幾乎沒經過什麼掙扎。

動畫木蘭為了拯救父親賭上家族的榮耀，在軍營要掙扎著追上男性同袍，要小心不被他們發現女兒身，最後她的成功是一次又一次的拚搏才得來的。相較於近年來流行的女英雄，沒經過太慘重的失敗，也就沒太深刻的掙扎，使她們的成長大大被削弱，缺乏分量。

第二，「花木蘭」是一個打開跨文化共感的起始點，大多數迪士尼動畫的主角都被設計成西方文化出發的人物，歐美觀眾易於投注感情，「花木蘭」講的卻是一個在東方的故事，可以讓歐美人們看到跨越文化的不同，彼此的人性化反應幾無差別，打開了另一種視野。

雖然西恩承認，片中角色與故事也是經過美國人觀點改編過的，不純粹是中國文化的樣貌，但還是一個具有人性共通點的內容，尤其對年紀輕的觀眾開拓眼界更是特別重要。

第三，「花木蘭」的娛樂性十足，西恩以自身的編導專業，盛讚該片有迪士尼動畫中最好玩、迷人的幾個配角，像艾迪墨菲配音的木須龍、木蘭身旁的蟋蟀、花家奶奶等。片中還有關於愛的故事，有政治威脅、有很讓人喪膽的反派…包含在一個關於榮耀與自我定位的情節裡，內容很豐富。