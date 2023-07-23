廣末涼子宣布離婚 網友見前夫本名驚「原來是入贅」

廣末涼子(右)和Candel JUNE婚姻破裂。（取材自Instagram）

日本 42歲女星廣末涼子日前坦承與45歲人氣主廚鳥羽周作發生婚外情，今天透過經紀公司官網宣布離婚。讓網友意外的是，她在聲明中提到前夫Candle JUNE本名為「廣末順」。

許多網友對Candle JUNE的本名「廣末順」大感吃驚說，「原來是入贅」。

日媒Sponichi Annex、每日體育報導，廣末涼子在聲明中指出，雖然是私事，但她已跟「廣末順」商量後協議離婚，並提出離婚申請書，宣告第2段婚姻正式告終。

廣末涼子2003年跟大她5歲的男模岡澤高宏結婚並育有一子，兩人在2008年離婚；2010年跟藝術家Candle JUNE（原名井筒順，婚後名為廣末順）結婚，兩人育有一子一女。

她說，有關小孩親權（監護權）的部分，「我是擁有親權者（監護人），會跟之前一樣和孩子們一起生活」。

廣末涼子說，擔心私事又再度打擾到社會，所以前段日子對要不要公開離婚一事，「坦白說我真的很煩惱」。不過，她說，希望藉由今天的離婚報告讓此事落幕，不要再讓小孩受到更多的不安與憂慮，所以最後決定對外公布。

廣末涼子也在聲明中感謝一直以來支持及鼓勵她的各方人士。

廣末涼子6月7日被週刊報導與鳥羽周作發生「雙重不倫」（指雙方都有家庭的婚外情），到今天宣布離婚約經過一個半月時間。

藝名Candle JUNE的廣末涼子前夫6月18日舉行記者會指出，廣末涼子已提出離婚想法，自己也跟廣末涼子及孩子分居中。