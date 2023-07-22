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芭比與奧本海默全美同檔上映 各地掀觀影熱潮

中央社華盛頓21日綜合外電報導
好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」及描述美國原子彈之父的「奧本海默」本周末同時上映。（Getty Images）
好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」及描述美國原子彈之父的「奧本海默」本周末同時上映。（Getty Images）

好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」及描述美國原子彈之父的「奧本海默」本周末在北美、台灣等地上映，兩片類型截然不同，但預期將共同掀起今年一大觀影熱潮。

只是當芭比娃娃的粉絲和「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的歷史迷湧入戲院的同時，好萊塢演員和編劇仍持續罷工，為電影產業的前景蒙上一層陰影。

法新社報導，電影業雜誌Boxoffice Pro編務主任羅里雅（Daniel Loria）說，這兩部電影一上映就開紅盤，「Barbie芭比」（Barbie）試映票房達2230萬美元，「奧本海默」（Oppenheimer）也有1050萬美元。

一般預估，「Barbie芭比」這周末的票房可能達到1.5億美元，超越去年12月上映的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）。

羅里雅說：「大家都太期待了，所以我們在想的不是會否賣座，而是有多賣座。」

全美戲院公會（National Association of Theatre Owners）調查，周末會有數以百萬計觀眾衝這兩部電影而來，超過20萬人甚至打算同一天連看兩部。

「Barbie芭比」和「奧本海默」今天同時在美國正式上映，激起廣大影迷興奮而出現「芭比海默」（Barbenheimer）現象，網路上出現許多迷因，呈現觀看兩片的極端轉變，以及觀眾上戲院的花式打扮。

27歲的銷售員亞當斯（Eric Adams）說，他一早來到紐約一家電影院想看「Barbie芭比」，但10時30分的早場已爆滿，「超扯的」，他只好改看稍晚場次。

羅里雅認為兩部大片同日上映，讓觀眾又有一個「需抉擇的周末」，對於採取多廳放映模式的電影院老闆來說，影片的多樣性很有必要。

電影明星在多部強片相繼上映的熱潮中，也樂於互相宣傳彼此的作品。

「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One）早一步於上周上映，主角湯姆克魯斯（Tom Cruise）稍早推文說，他很期待「Barbie芭比」和「奧本海默」。

「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）和女主角瑪格羅比（Margot Robbie）也公開她們拿著「不可能的任務」電影票照片。

影藝顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David Gross）說：「電影產業在容納兩部鉅片方面一向有著非常健康的紀錄…製片公司很有經驗，不會彼此攻擊」並說這兩片的基本觀眾群不同。

他說：「『奧本海默』的觀眾比較多是男性、較年長，『Barbie芭比』則更吸引女性和較年輕觀眾…但我想大家會兩部都看，那就太棒了。」

芭比 電影院 好萊塢

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