芭比與奧本海默全美同檔上映 各地掀觀影熱潮

好萊塢浪漫喜劇片「Barbie芭比」及描述美國原子彈之父的「奧本海默」本周末同時上映。(Getty Images)

好萊塢 浪漫喜劇片「Barbie芭比 」及描述美國原子彈之父的「奧本海默」本周末在北美、台灣等地上映,兩片類型截然不同,但預期將共同掀起今年一大觀影熱潮。

只是當芭比娃娃的粉絲和「原子彈之父」奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的歷史迷湧入戲院的同時,好萊塢演員和編劇仍持續罷工,為電影產業的前景蒙上一層陰影。

法新社報導,電影業雜誌Boxoffice Pro編務主任羅里雅(Daniel Loria)說,這兩部電影一上映就開紅盤,「Barbie芭比」(Barbie)試映票房達2230萬美元,「奧本海默」(Oppenheimer)也有1050萬美元。

一般預估,「Barbie芭比」這周末的票房可能達到1.5億美元,超越去年12月上映的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)。

羅里雅說:「大家都太期待了,所以我們在想的不是會否賣座,而是有多賣座。」

全美戲院公會(National Association of Theatre Owners)調查,周末會有數以百萬計觀眾衝這兩部電影而來,超過20萬人甚至打算同一天連看兩部。

「Barbie芭比」和「奧本海默」今天同時在美國正式上映,激起廣大影迷興奮而出現「芭比海默」(Barbenheimer)現象,網路上出現許多迷因,呈現觀看兩片的極端轉變,以及觀眾上戲院的花式打扮。

27歲的銷售員亞當斯(Eric Adams)說,他一早來到紐約一家電影院 想看「Barbie芭比」,但10時30分的早場已爆滿,「超扯的」,他只好改看稍晚場次。

羅里雅認為兩部大片同日上映,讓觀眾又有一個「需抉擇的周末」,對於採取多廳放映模式的電影院老闆來說,影片的多樣性很有必要。

電影明星在多部強片相繼上映的熱潮中,也樂於互相宣傳彼此的作品。

「不可能的任務:致命清算第一章」(Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One)早一步於上周上映,主角湯姆克魯斯(Tom Cruise)稍早推文說,他很期待「Barbie芭比」和「奧本海默」。

「Barbie芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)和女主角瑪格羅比(Margot Robbie)也公開她們拿著「不可能的任務」電影票照片。

影藝顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David Gross)說:「電影產業在容納兩部鉅片方面一向有著非常健康的紀錄…製片公司很有經驗,不會彼此攻擊」並說這兩片的基本觀眾群不同。

他說:「『奧本海默』的觀眾比較多是男性、較年長,『Barbie芭比』則更吸引女性和較年輕觀眾…但我想大家會兩部都看,那就太棒了。」