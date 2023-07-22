我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登戲言：我就是AI 俄前總統諷：美國大白痴

包裝印中文 7000磅大麻運來紐約前遭攔截 總價近2800萬元

英國樂團馬來西亞演出 台上男男接吻 遭政府禁演

編譯周辰陽／即時報導
英國樂團「The 1975」主唱馬修希利21日晚間在馬來西亞的音樂節表演期間，發表了有著髒話的演講、攻擊馬國反LGBT法律與親吻貝斯手麥克唐納，隨後就被命令下台。照片翻攝：Sky News / Lila.OnTour
英國樂團「The 1975」主唱馬修希利21日晚間在馬來西亞的音樂節表演期間，發表了有著髒話的演講、攻擊馬國反LGBT法律與親吻貝斯手麥克唐納，隨後就被命令下台。照片翻攝：Sky News / Lila.OnTour

英國樂團「The 1975」跟主唱馬修希利（Matty Healy）21日晚間在馬來西亞「Good Vibes Festival」音樂節表演期間，向觀眾發表了有著髒話的演講、攻擊馬國反LGBT法律與親吻貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald），隨後被命令下台，整個音樂節也在22日遭馬國政府下令取消。

BBC報導，同性戀在馬來西亞屬於非法，可判處20年有期徒刑。根據網上流傳的影像，馬修希利稱「The 1975」樂團決定在馬來西亞登台演出是個「錯誤」。他說，「當我們預定演出時，我沒在調查，我看不出（消音）意義，對吧，我看不出邀請『The 1975』到一個國家，然後告訴我們說，我們可以和誰發生性關係的意義」。

馬修希利接著表示，「可惜，你們不會聽到一組滿滿令人振奮的歌曲，因為我（消音）很憤怒，這對你們不公平，因為你們不代表你們的政府，因為你們是年輕人，而我敢肯定你們很多人是同志、進步與很酷」。

隨著樂團演奏起「I Like America & America Likes Me」，馬修希利跟麥克唐納當場接吻。不久之後，大概是開場才半個鐘頭，馬修希利跟「The 1975」就走下舞台，並告知觀眾「好吧，我們剛被禁止進入吉隆坡，回頭見」。

「Good Vibes Festival」的主辦單位22日表示，在這場爭議之後，音樂節剩下的活動安排都已經遭到取消。馬來西亞星洲日報報導，馬國數字通訊部長法米（Fahmi Fadzil）表示，馬修希利在台上親吻男貝斯手跟大談LGBT權利，已經違反了海外藝人表演與電影播放中文委員會（PUSPAL）現有指南，因此下令立即停辦「Good Vibes Festival」音樂節。

根據報導，「The 1975」已被打入禁止在馬來西亞參與任何演出的黑名單。法米指出，馬來西亞政府立場非常明確，「對於任何敢挑戰、貶低與牴觸大馬法律之一方，政府將不會就此妥協」。他說，「既然有表演者已經違反指南，對此，我只好下令取消原訂從今天（22日）到明天所主辦音樂節的其餘活動」。

同志 同性戀

上一則

迪麗熱巴身材忽大忽小 被疑在那個部位墊了東西

延伸閱讀

在亞洲買特斯拉Model Y 東南亞這國最便宜

在亞洲買特斯拉Model Y 東南亞這國最便宜
時速120公里…強力水柱射殺工作人員 大阪WATERBOMB音樂節叫停

時速120公里…強力水柱射殺工作人員 大阪WATERBOMB音樂節叫停
性騷纏身 林昭亮致歉：若曾讓任何人不舒服 真誠反省

性騷纏身 林昭亮致歉：若曾讓任何人不舒服 真誠反省
大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場

大馬國際連鎖加盟展 台灣業者布局穆斯林市場

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
72歲的譚詠麟自爆患病。(取材自微博)

72歲港星譚詠麟 自曝病了 4天瘦15磅

2023-07-15 07:00

超人氣

更多 >
好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物

好市多嚴打「寄生會員」 3方法沒會員卡仍可購物
阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來