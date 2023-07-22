英國樂團馬來西亞演出 台上男男接吻 遭政府禁演

英國樂團「The 1975」主唱馬修希利21日晚間在馬來西亞的音樂節表演期間，發表了有著髒話的演講、攻擊馬國反LGBT法律與親吻貝斯手麥克唐納，隨後就被命令下台。照片翻攝：Sky News / Lila.OnTour

英國樂團「The 1975」跟主唱馬修希利（Matty Healy）21日晚間在馬來西亞「Good Vibes Festival」音樂節表演期間，向觀眾發表了有著髒話的演講、攻擊馬國反LGBT法律與親吻貝斯手麥克唐納（Ross MacDonald），隨後被命令下台，整個音樂節也在22日遭馬國政府下令取消。

BBC報導，同性戀 在馬來西亞屬於非法，可判處20年有期徒刑。根據網上流傳的影像，馬修希利稱「The 1975」樂團決定在馬來西亞登台演出是個「錯誤」。他說，「當我們預定演出時，我沒在調查，我看不出（消音）意義，對吧，我看不出邀請『The 1975』到一個國家，然後告訴我們說，我們可以和誰發生性關係的意義」。

馬修希利接著表示，「可惜，你們不會聽到一組滿滿令人振奮的歌曲，因為我（消音）很憤怒，這對你們不公平，因為你們不代表你們的政府，因為你們是年輕人，而我敢肯定你們很多人是同志 、進步與很酷」。

The 1975 has been banned from Kuala Lumpur, Malaysia after Matty Healy and bandmate Ross MacDonald kissed on-stage during their set at Good Vibes Festival.



Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5 — Pop Crave (@PopCrave) 2023年7月21日

隨著樂團演奏起「I Like America & America Likes Me」，馬修希利跟麥克唐納當場接吻。不久之後，大概是開場才半個鐘頭，馬修希利跟「The 1975」就走下舞台，並告知觀眾「好吧，我們剛被禁止進入吉隆坡，回頭見」。

「Good Vibes Festival」的主辦單位22日表示，在這場爭議之後，音樂節剩下的活動安排都已經遭到取消。馬來西亞星洲日報報導，馬國數字通訊部長法米（Fahmi Fadzil）表示，馬修希利在台上親吻男貝斯手跟大談LGBT權利，已經違反了海外藝人表演與電影播放中文委員會（PUSPAL）現有指南，因此下令立即停辦「Good Vibes Festival」音樂節。

根據報導，「The 1975」已被打入禁止在馬來西亞參與任何演出的黑名單。法米指出，馬來西亞政府立場非常明確，「對於任何敢挑戰、貶低與牴觸大馬法律之一方，政府將不會就此妥協」。他說，「既然有表演者已經違反指南，對此，我只好下令取消原訂從今天（22日）到明天所主辦音樂節的其餘活動」。