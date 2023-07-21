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不知志玲姐姐發文 AKIRA忙陪隊友「回家再問老婆」

記者李姿瑩／台北即時報導
TAKAHIRO揶揄AKIRA社群充滿台味。記者吳致碩／攝影
TAKAHIRO揶揄AKIRA社群充滿台味。記者吳致碩／攝影

「國民姐夫」AKIRA率放浪二勢力EXILE THE SECOND與TAKAHIRO回台灣，準備周末助陣超犀利趴。他們下午受訪時，AKIRA同樣一馬當先，用台語「大家好」當開場白，一口氣用中文說出：「很久沒有放浪兄弟一起來台灣，很開心，請多指教。」

在AKIRA影響下，每位放浪成員來上一兩句中文已非難事，另一位「中文擔當」KENCHI不讓AKIRA專美於前，同樣說出一長串中文：「台灣的朋友們大家好，非常感謝大家的熱情，非常高興給我這個寶貴的機會。」

距離上次放浪兄弟踏上寶島已經相隔3年，AKIRA一下機就馬不停蹄忙著招呼兄弟，對於太座林志玲發文一無所知。他笑說，離開機場時正好看到林志玲的公車廣告，SHOKICHI故意搞笑，對他說了聲「加油」。等忙完工作回家，他會再關心太太發生了什麼事。

對於AKIRA受訪時總不免提到妻小，放浪成員們早已見怪不怪，TAKAHIRO揶揄，最近看AKIRA社群，全部都在講台灣，幾乎已經是台灣情報站，不愧是「國民姐夫」，身為隊友也同感光榮。

不僅如此，AKIRA揪SHOKICHI演唱「神秘五金行」片尾曲，以全中文呈現「NEVER SAY GOODBYE」。SHOKICHI努力克服發音難關，準備在超犀利趴上首唱，不過他是這次來台的成員中唯一的單身漢，看著AKIRA和大家分享爸爸經，他忍不住羨慕，「尤其聊到小孩子，分享照片的時候。」

AKIRA這次除了盡地主之誼，也趁路過台北小巨蛋時，向隊友們提議未來在小巨蛋開唱的可能性。至於什麼時候才能讓台灣歌迷看到放浪兄弟家族演唱會？AKIRA台味十足地賣關子，露出招牌笑容答道：「秘密。」

AKIRA領軍放浪家族成員準備大展身手。記者吳致碩／攝影
AKIRA領軍放浪家族成員準備大展身手。記者吳致碩／攝影
AKIRA一開口就撂台語。記者吳致碩／攝影
AKIRA一開口就撂台語。記者吳致碩／攝影
TAKAHIRO分享出道以來首次遇到內急難忍的糗事。記者吳致碩／攝影
TAKAHIRO分享出道以來首次遇到內急難忍的糗事。記者吳致碩／攝影
KENCHI中文實力不俗。記者吳致碩／攝影
KENCHI中文實力不俗。記者吳致碩／攝影

林志玲

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