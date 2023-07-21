阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

好萊塢商業大片過往最常被人詬病的問題之一，就在男星演到多老都能當主角，銀幕上的戀愛對手女星有時不只「叔姪配」，甚至是「父女配」，像曾在全球各地締造不錯票房的「將計就計」就出現過68歲史恩康納萊 配29歲凱薩琳麗塔瓊斯的恐怖組合，這麼多年過去，情況似乎改善不多。

近期歐美娛樂媒體就拿出湯姆克魯斯 在「不可能的任務」系列搭配的女主角們，和他年齡上的差距來超級比一比，發現確實隨著他年歲漸長，女主角也沒有愈找愈成熟，和他的落差反而更明顯。首集的法國美人艾曼紐琵雅只比他小1歲，堪稱這系列與他最配的一位，可惜片中兩人並沒有真正的熱戀。第2集的譚蒂紐頓，角色與男主角真的有些情愫，戲外譚蒂已經比阿湯小11歲。

到了第3集湯姆克魯斯扮演的男主角終於成為人夫，扮他妻子的蜜雪兒莫納漢比他小了13歲，差距比譚蒂紐頓和他之間再大了一些。第4集的黑美人寶拉巴頓，片中就是和男主角一起出任務，戲外與阿湯也是相差了13歲。

接下來一連出現3集的瑞典 美女蕾貝卡佛格森，比湯姆克魯斯小21歲，嚴格來說已經可以是「父女配」，3集裡兩人的角色從來沒有正式說過是否有男女間的浪漫感情，卻有不少觀眾如此偷偷腦補。而正在上演的「不可能的任務：致命清算 第一章」，新任女主角海莉艾特沃在拍攝期間曾傳與湯姆克魯斯假戲真作，她堅稱只把阿湯當成叔叔，這麼講也沒錯，她和阿湯之間差了20歲，確實比較像叔姪。