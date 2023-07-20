這個「星女郎」從小美到大 曾被全校圍觀…遭諷：太漂亮成績不會好

張雨綺認為，漂亮的女生更應該警醒自己，不可有走捷徑的心理。(取材自微博)

大陸女星張雨綺是知名「星女郎」，五官精緻、身材出眾的她，是不少人心目中的女神。其實，她在就讀初中時，就因為高顏值引起全校圍觀，連老師們都想一睹她的美貌。不過，張雨綺也提醒，長得好看的女生更應該警醒自己，不可以有懈怠或走捷徑的心理。

香港 01報導，張雨綺近日在綜藝「這樣的你」節目中，大爆自己讀初中時，因為高顏值而引起全校圍觀一事。她說，「上初中報到那天，我們班級門口就全是人，於是我被班主任叫去了他們辦公室，接著四個樓的班主任們和各個老師們都來了我們這個樓，來圍觀我。」

她說，有一件事她記得很清楚，「我們老師說『一個女孩子長得太漂亮，學習成績不會太好的。』他這話也沒錯，我當時就是因為暑假就只顧著玩，所以入學考試成績很差。」

而正是因為老師這一番說話，激起張雨綺不服輸的心，在期末考時她發奮努力，最終考取了全年級第二名的好成績。

報導說，張雨綺用過來人的心情說道，雖然擁有高顏值的人，會比起其他人多一些機會，但她認為更需警醒自己，「會因此開了很多扇通道，但也同時會讓我們產生懈怠或走捷徑的心理，長得好看的女生更應該警醒自己。」中肯言論展現高情商一面。