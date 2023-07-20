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亞莉安娜驚傳婚變 分手全因「生活回歸正軌」？

編輯蔡欣妤／即時報導
亞莉安娜2021年與洛杉磯房產經紀人達頓戈梅茲（Dalton Gomez）結婚。 （取材自Instagram）
亞莉安娜2021年與洛杉磯房產經紀人達頓戈梅茲（Dalton Gomez）結婚。 （取材自Instagram）

小天后亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）日前被爆婚變，日前她觀看溫布頓網球賽時也被拍到手上鑽戒已消失，更有外媒爆料她與老公達頓戈梅茲（Dalton Gomez）已在今年1月分居，5月時嘗試要復合但還是無法走下去，他們打算結束兩年婚姻回到朋友關係。

亞莉安娜格蘭德與房地產經紀人道爾頓高梅茲在2020年3月時認愛，隔年5月他們在加州家中舉辦私人婚禮。不過在去年12月，隨著亞莉安娜前往倫敦拍攝歌舞片「魔法壞女巫」（Wicked）兩人便聚少離多。加上外界普遍猜測兩人是在疫情爆發時交往，在隔離期間他們專注在彼此身上，沒有粉絲、狗仔等壓力打擾。隨著疫情趨緩，亞莉安娜的工作重新上軌道，與名人交往的壓力此時便落在道爾頓身上，讓他極度不適應。

回到工作崗位的亞莉安娜經常飛往各地，這讓工作重心全在洛杉磯的戈梅茲無法接受妻子經常不在身邊，加上相差3歲的姊弟戀，現實因素一下子重擊而來，導致兩人漸漸走上分手一途。據「Pagesix」報導，戈梅茲目前已經開始跟別人約會，而亞莉安娜則是刪光Instagram上所有與戈梅茲的合照，包括婚禮、蜜月等照片，僅剩去年11月底的一則沒有文字敘述的貼文，還有去年2月兩人擁吻的合照。

疫情 加州 洛杉磯

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