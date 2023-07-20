好友竟是性騷加害者 隋棠淚崩「恐慌症快發作」

隋棠出席時尚品牌活動。圖／英屬維京群島商華高時尚有限公司提供

隋棠 20日出席時尚品牌活動，她長期關注兒少性侵 議題，還參加「蝴蝶朵朵」兒少性侵害防治種籽講師培訓，但碰到近期演藝圈性騷事件連環爆，當事人還是自己熟悉的藝人朋友，她心情極度複雜、沉重，受訪過程數度難受到幾乎喘不過氣，覺得「恐慌症要發作了」，甚至一度難過到淚崩。

提起黃子佼 、宥勝捲入性騷事件，隋棠坦言，這些都是合作過且熟悉的藝人，對她而言就像親近的朋友、家庭成員，在出席活動前，她雖早有準備會被問到此題，然而真正到了現場，話到嘴邊卻依然難受到無法言語，她說：「這些人都是熟悉的人，我不會落井下石，但也講不出好話。」認為在受害者未說出「原諒」之前，任何一位旁觀者對當事人說一句「加油」或稍微正向的話，對受害者卻是加重的傷害，「只有他們（受害者）有立場說原諒。」