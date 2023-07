NewJeans 迷你專輯「Get Up」發行全新主打「Cool With You」MV。圖/摘自YouTube

南韓女子天團NewJeans即將於7月21日發行全新迷你專輯「Get Up」,自從首發單曲「Super Shy」拉到義大利 拍攝,再度帶動舞蹈風潮之後,最新主打「Cool With You」更驚喜找來香港 影帝梁朝偉 客串,在街頭現身與女主角鄭好娟對望,短短幾秒鐘立刻引起推特、微博網友瘋狂截圖,紛紛驚訝梁朝偉竟會客串演出女團MV。