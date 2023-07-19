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自殘後這個月 黃子佼剃平頭、發呆、易哭就像5歲孩子

記者葉君遠／即時報導
黃子佼的低谷時刻，所幸有妻子相伴。圖／摘自臉書
黃子佼的低谷時刻，所幸有妻子相伴。圖／摘自臉書

黃子佼6月19日爆發自殘新聞，這1個月來，他都在家裡做什麼？他寫下2萬字心情，裡面仔細交代了從內心到周遭世界感知變化，從醫院回家後，他自己關在臥室裡，剃成平頭，深深反省，而且沒有期限。

連續多日，他的思緒與動作緩慢窒礙，會看著窗外，想像著新鮮空氣和最喜歡的太陽溫度，看著風吹著樹，甚至看自己的皮膚特寫，發呆很久。而且經常會突然無法思考，當巨大複雜情緒出現時，他會秒哭，小燕姐形容他，「50幾歲的身體，5歲的情緒」，他總想著，如果能回到5歲，人生重來可以多好。

他其實有看眾多訊息，裡面有很多人的鼓勵，他腦子裡全是「我不配擁有這些鼓勵，原諒與祝福。」返家的前幾天，妻子孟耿如才開口提到某些名字，他就會立刻噴淚，覺得深深對不起他們，「我竟讓他們蒙羞，我羞愧到無以復加，只能哭喊。」

事發後9天，他才有能力跟摯友開口緩緩說話，第10天，負能量讓情緒緊繃，不小心和老婆鬥嘴，第12天，終於沒有頻尿及坐在馬桶卻不易排尿狀況(應該是穿尿布、插導管後，遺留在身體記憶的後遺症)。

他家頂樓同時在施工，每天早上8點開始振動，一天8個小時，他的心情浮動，努力壓抑各種負能量出現。期間退訂了幾十年習慣的報紙，和雜誌，因為他想活在自己的平行膠囊裡。

慢慢的，他回過神，寫下這篇長文，「過去的黃子佼1.0，親自奪走近10年的黃子佼2.0(遇上孟耿如後，她讓他變成了2.0)，於公於私的努力成果，自取其辱，但因為我還在，照常理我應該珍惜、振作，負起各種責任，努力證明黃子佼還有3.0？還是原地踏步不進則退？」

黃子佼

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