黃子佼想放棄一切 師父、妻子努力喚回他責任感

黃子佼寫下長篇心情訴說內心世界。圖／摘自臉書

黃子佼 因為#MeToo事件自殘，經過一個月，晚上他寫下2萬字長文，解釋他這個月來的心境，深刻的剖析自己想放棄餘生，離開宇宙的心境，他寫下，「幾十年前，分手事件讓我被議論紛紛，如今重演，加乘社群力量更威猛。這次，貼上了全新標籤，已非小情小愛。未婚青年男女的愛情，都可被一群人塑造為全民公敵，更何況這次的全球社會運動。」

他明白，一切都是環環相扣。知名度高？標籤影響更深遠。「跟著我一輩子，甚至影響身邊的人。所以，明白嗎？為什麼放棄自己？或許消失在宇宙，才有機會讓人忘記我、放下我、放棄我、放過我。留一點情面，記住我的好。」

他當時心境是無地自容，如今從鬼門關回來，他重新反省，也更理解過去看到別人的痛苦時說的話，「無論是主持、演講、公益活動，都遇到許多值得深思的生命議題，我們總能夠站在制高點去看別人的情緒與作為，勸阻安撫指引：為什麼這樣？為什麼不想開一點？怎不想想身邊的人？遺憾的是，再有智慧的人，終究永遠不是當事人。您不是他、他不是我，誰的故事跟我的故事，無論再愚蠢哀傷曲折悲痛，壓力不可能完全一樣。」

他向所有看長文的讀者道歉，「至少您已經稍微理解我的起因了。」

文中他不斷懊悔，但回想6月19日，他什麼都不想要了，當晚跟孟耿如說，員工遣散吧、東西變賣吧，退出吧、解約吧，「這樣敗壞的我還敢要？對自己的熊熊怒火，無窮無盡的燃燒，我太太只是聆聽，沒有執行。」過了幾天，他感謝師父張小燕陪孟耿如替他理性分析，「理出對策繼續照顧團隊生計，而這些都必須擁有一個前提，就是召回我的責任感，但我仍感覺自責，受不起大家的愛也受不起大家的恨，正反情緒反覆衝擊。」

這個月來，他想的是，「繼續走，比較開心，還是比較艱辛？好像必須在艱辛裡自尋開心？您教我，怎麼邁開步伐找開心？您告訴我，前方風光明媚還是烏雲密布？」「可悲的我，做的是需要掌聲、視線的行業，但現在，我又好想被無視，可以不要理我嗎？」「給別人的傷我救不了，給自己的痛也擺不平，這過的是什麼日子？」

文末他說道，反覆思索，一直還沒有一個對未來的打算，自省無期限，「或著說，接案維生的我，決定權從不在我，該被取代的已被取代，過去的黃子佼1.0親自奪走近10年的黃子佼2.0，於公於私的成果，自取其辱，照常理我應該珍惜、振作，負起各種責任，努力證明黃子佼還有3.0？還是原地踏步不進則退？這個月來，除了零零星星不小心得知的工作變化，多數，我依然不敢探問，我還有籌碼嗎？這賭局，散場了吧？」

他說，「未來，有可讓我彌補的地方，請一定要讓我知道，感謝那些年，對黃子佼2.0的厚愛與信任，未來，還有誰依然信任，願意給我機會，我不敢奢求，也不敢預設，因為我怕一想下去，我會為逝去的崩潰潰堤。」