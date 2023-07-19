我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

91歲老翁自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

美軍叛逃北韓這例子最知名 他等39年回美接受軍法

「韓哥」評比台灣交通吐真心話 喊話馮迪索赴台飆車

記者陳建嘉／新北即時報導
「韓哥」姜成鎬坐著古董車帥氣登場開球，相當拉風。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬坐著古董車帥氣登場開球，相當拉風。(記者季相儒／攝影)

「玩命關頭」系列韓裔美籍男星「韓哥」姜成鎬近期訪台，19日在新莊球場為富邦悍將開球，他坦言非常緊張，並說怕會打到觀眾席或是另一嘉賓好友Brian，「在美國都無法開車進來開球，很新鮮，這是第一次」，滿分10分，卻只給自已1分，認為自己投球仍有不少進步空間。

姜成鎬開球之前，坐著古董車進場，被問到覺得富邦悍將的啦啦隊員如何？他僅笑說：「女孩們太漂亮，老婆會嫉妒，不能太靠近這些女孩。」並說自己常常去吃來來豆漿，因為是24小時，迄今已經去了5次。外傳姜成鎬是來拍攝盧貝松監製新片，與男主角路克伊凡斯再度合作，但他僅表示自己來探望朋友，並享受美食，計畫再待5周。

也說喜歡台灣的便利商店，每個美食都喜歡，「我最喜歡豬排三明治，台灣便利商店很方便，24小時可以買食物、用品，是一個跟朋友相聚的好地方」，並說台灣人情味十足，每個人都很友善，這裡也很安全。

提到台灣交通，是否會推薦「玩命關頭」馮迪索、系列導演林詣彬來台開車？姜成鎬提到林詣彬就是台灣人，前陣子也在台灣，也很推薦馮迪索來台開車，「台灣是個很棒的地方，人善良、治安又好，還有食物，什麼都好，大家都應該來台灣」，當然也希望「玩命關頭」系列取景台灣，「台灣有很多高山，也有彎曲的路，在這邊飄移、甩尾應該滿帥的，我在這邊遇到很多車友，跟他們互動，我想來取景也是有可能的。」

「韓哥」姜成鎬喊話馮迪索到台灣飆車。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬喊話馮迪索到台灣飆車。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬到台灣為富邦開球。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬到台灣為富邦開球。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬到台灣為富邦開球。(記者季相儒／攝影)
「韓哥」姜成鎬到台灣為富邦開球。(記者季相儒／攝影)

韓裔

上一則

青龍OTT／林知衍「黑暗榮耀」奪女配 合體宋慧喬太美

下一則

黃子佼神隱1個月重啟臉書 2萬字訴心聲

延伸閱讀

鴻海參與投資便利商店補貨機器人 2025年引進美國

鴻海參與投資便利商店補貨機器人 2025年引進美國
盧貝松再取景台灣 男主角路克伊凡斯在台北自拍

盧貝松再取景台灣 男主角路克伊凡斯在台北自拍
娛樂／「玩命關頭」飆23年 家庭溫情不變

娛樂／「玩命關頭」飆23年 家庭溫情不變
馮迪索才傳和好巨石強森 又爆得罪傑森摩莫亞

馮迪索才傳和好巨石強森 又爆得罪傑森摩莫亞

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

2023-07-17 17:21
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
謝霆鋒對自己的私生活一向極為保護。(取材自微博)

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

2023-07-15 21:34
麗莎瑪莉普里斯萊去世半年後，死因終於被公開。（路透資料照片）

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

2023-07-13 22:31

超人氣

更多 >
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
天熱老調低溫沒用 這樣設溫度解熱又省電

天熱老調低溫沒用 這樣設溫度解熱又省電
鳳凰城連19天破110度 出動「裝冰屍袋」救中暑患者

鳳凰城連19天破110度 出動「裝冰屍袋」救中暑患者
搜尋顯示航空公司客服電話竟是詐騙？谷歌：已介入處理

搜尋顯示航空公司客服電話竟是詐騙？谷歌：已介入處理