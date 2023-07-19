「韓哥」評比台灣交通吐真心話 喊話馮迪索赴台飆車

「韓哥」姜成鎬坐著古董車帥氣登場開球，相當拉風。(記者季相儒／攝影)

「玩命關頭」系列韓裔 美籍男星「韓哥」姜成鎬近期訪台，19日在新莊球場為富邦悍將開球，他坦言非常緊張，並說怕會打到觀眾席或是另一嘉賓好友Brian，「在美國都無法開車進來開球，很新鮮，這是第一次」，滿分10分，卻只給自已1分，認為自己投球仍有不少進步空間。

姜成鎬開球之前，坐著古董車進場，被問到覺得富邦悍將的啦啦隊員如何？他僅笑說：「女孩們太漂亮，老婆會嫉妒，不能太靠近這些女孩。」並說自己常常去吃來來豆漿，因為是24小時，迄今已經去了5次。外傳姜成鎬是來拍攝盧貝松監製新片，與男主角路克伊凡斯再度合作，但他僅表示自己來探望朋友，並享受美食，計畫再待5周。

也說喜歡台灣的便利商店，每個美食都喜歡，「我最喜歡豬排三明治，台灣便利商店很方便，24小時可以買食物、用品，是一個跟朋友相聚的好地方」，並說台灣人情味十足，每個人都很友善，這裡也很安全。