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戲裡戲外都是姊… 「八角籠中」裡的她 「比寶強還像寶強」

娛樂新聞組／即時報導
王寶強的親姐姐(右)在電影中，也是飾演王寶強的姐姐，網友驚呼兩人也太像了。(取材自微博)
王寶強的親姐姐(右)在電影中，也是飾演王寶強的姐姐，網友驚呼兩人也太像了。(取材自微博)

王寶強的自導自演電影「八角籠中」自上映後，好評如潮，目前票房已超過15億。連影后周迅看了後都坦言，王寶強的真誠是該片票房的最重要原因。在片中諸多演員中，有網友發現飾演向騰輝的姊姊的演員是個生臉孔，據悉，該角色竟然是王寶強親姊姊扮演的。

「八角籠中」中，王寶強飾演的向騰輝曾經是一名格鬥運動員，卻被教練陷害入獄。片中，向騰輝的姊姊戲分不多，只是向騰輝回家看媽媽時出現了一次。姊姊的扮演者身材微胖，臉孔對多數觀眾而言非常陌生，很多人好奇姊姊到底是誰演的？據調查發現，片中的姊姊竟然是王寶強的親姊姊王永芳。

網友得知後表示，這個電影和現實的巧妙互動讓人感到溫馨。也有人說，「王永芳雖然不是演員，但演技也太好了」、「難怪看電影的時候覺得她好像王寶強」、「比寶強還像寶強」，此話題還登上了熱搜。

據悉，王永芳不是演員，她為了支持王寶強，在戲裡演向騰輝的姊姊。這應該是王寶強跟姊姊第一次同台演戲，就因為姊姊不是業內人士，她只要展現真實的自己，這樣的姊弟互動，觀眾看來格外自然。

有觀眾發現，王寶強在「八角籠中」中的演技更上層樓，從十幾年前一身莽氣的沙石場老闆，演到中年發福打理格鬥俱樂部的負責人，一改昔日「泰囧」到「唐探」系列喜劇的搞笑瘋癲定位。

運動員 周迅

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