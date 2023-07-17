萊恩葛斯林「芭比」扮肯尼 女兒不領情喊「很奇怪」

萊恩葛斯林(左)與瑪格蘿比合作浪漫喜劇「芭比」，目前評價大好。（圖：華納兄弟提供）

好萊塢 男神萊恩葛斯林（Ryan Gosling）在新片「芭比 」（Barbie）演出男主角肯尼，他去年曾表示是為了2個女兒才會接下該片，未料身為「芭比」迷的兩個女兒，卻覺得平常一直在家看到的爸爸化身「肯尼」很奇怪，但確實也給了不少建議，幫助他非常大。

萊恩日前出席「芭比」洛杉磯 首映時，被「ET Online」問到是否會讓女兒看電影，他笑答：「我想我扮演肯尼，她們已經覺得很奇怪了，所以我還暫時不想讓她們看到肯尼的完整面貌。」

萊恩的兩個女兒，9歲艾美梅拉達、7歲的雅瑪達平時常在家裡玩芭比娃娃，但他們都是自己為娃娃取名，還會想他們的背景故事，「我的孩子們不只是幫他們打扮，會為他們取名，背後都有複雜的背景故事」，更自豪表示「她們創造了一個世界」然則，兩個女兒也幫助他的表演，「她們看過這部電影很多片段，給我很多幫助，讓我有很多靈感」。