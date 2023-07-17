「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

海莉艾特沃等了好多年，才等到成為「不可能的任務」系列女主角的機會。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯 「不可能的任務：致命清算 第一章」，上映不到兩周，全台賣破2.13億元，不僅在美國以外的全球各地排名第7，更被美國媒體大讚是海外表現最出色的地區，可見台灣觀眾對他的喜愛。其實早在27年前，首集在台上映時的票房，就超過當年在美國更賣座的另一部大片「龍捲風」，但不是太多台灣影迷知道，首集女主角人選本來並非艾曼紐琵雅。

原先湯姆克魯斯力邀正在美國走紅的茱麗葉畢諾許和他在片中大搞男女曖昧，茱麗葉卻擔心片子太賣座，會讓她變得過於知名，影響往後演出小品藝術片、挑戰另類角色的機會，在她推辭後，劇組試了一堆歐洲美女，才敲定氣質靈秀的艾曼紐琵雅接手。

艾曼紐琵雅過往也不是好萊塢 商業片常客，拍攝「不可能的任務」經驗對她不特別享受，後來就對好萊塢大片敬謝不敏。有傳她和湯姆克魯斯相處不太愉快、對戲缺乏火花，她則是以讚他「又帥又專業」來搪塞。艾曼紐近年來不時會在坎城影展等場合出現，依舊優雅。

續集女主角譚蒂紐頓，是當時的「湯嫂」妮可基嫚大力推薦，兩人年輕時就已在電影裡演過同學、交情不錯，阿湯在劇本還沒完成前，早決定要由譚蒂當女主角，她的角色還延續到第3集，因她無意回歸，才被改成新人物由「駭客任務」凱莉安摩絲扮演，另外一位女配角，則定下正暴紅的思嘉莉約翰森，外界也都很期待。

哪知思嘉莉火速退出，凱莉安也因導演換人、劇本大改而出局。美國八卦刊物此時竟稱阿湯假藉為片子找女主角，其實是在找妮可基嫚後的下一任妻子人選，還稱思嘉莉如果點頭，除了跟他合演外，還要跟他結婚，婚姻的年限、離婚後的贍養費等都有明文規定，一如妮可基嫚和他合演「霹靂男兒」後被他看上、和他當了10年合約夫妻才分開，思嘉莉被這些條件嚇跑。

但後來該角由凱莉羅素接手，阿湯沒有跟凱莉傳緋聞，而是與凱蒂荷姆絲熱戀，似以行動駁斥流言，不過他和凱蒂荷姆絲並沒有任何銀幕上的合作，卻一起生了女兒蘇蕊，只是兩人離婚後，蘇蕊跟著母親在紐約生活，和父親好幾年沒見面、沒怎麼聯絡。阿湯近期與思嘉莉剛好都有新作推出，都表明希望未來可以合作，再次讓觀眾期待不已。

「不可能的任務 III」蜜雪兒 莫納漢扮演的男主角之妻，本來是鎖定瑞秋麥亞當絲，她予以回絕，才輾轉落在蜜雪兒莫納漢手上。第5集初登場的神秘冷豔女間諜，原先力邀的是後來成為奧斯卡影后的潔西卡雀絲坦，潔西卡沒有接受，湯姆克魯斯和編導克里斯多夫麥奎里才決定由影集「白皇后」中表現讓他們折服的蕾貝卡佛格森來擔任，讓蕾貝卡在片子推出後知名度大開。