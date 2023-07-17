喬治克隆尼豪宅變「屍發現場」 湖畔撈出斷臂超驚悚

好萊塢巨星喬治克隆尼義大利度假別墅的所在，「科莫湖」被電影「屍發現場」設定為命案發生地。圖／海鵬提供

義大利 「驚悚大師」多納托卡瑞西3度將自己小說搬上大銀幕，新片電影「屍發現場」好萊塢 巨星喬治克隆尼的度假豪宅地點「科莫湖」拍攝，將之變成連環殺人事件的「屍發現場」，男主角蓋伯瑞蒙特西的「毀容演出」，成功將自己送上義大利陶爾米納電影節影帝寶座。

多納托卡瑞西（Donato Carrisi）導演大學攻讀犯罪學，至今共撰寫12本小說，部部驚悚燒腦，曾被翻譯成30多國語言，除連奪文學大獎，全球銷量更大破 300 萬冊，有「義大利驚悚大師」美譽。

「屍發現場」描述風光明媚的科莫湖，竟打撈出一條斷臂，五指塗滿血紅蔻丹，驚動了警方及女偵探前來處理。同個時間，湖的對岸也發生年輕女子投水事件，一名神秘男子救起該女子後，隨即卻消失無蹤。原來他白天是名清潔工，夜裡卻潛入酒吧找尋目標，他堅信「垃圾永遠不會說謊」，總從人們拋棄的垃圾中按圖索驥，試圖接近塗有紅色指甲油的女人…。「卡瑞西三執導演筒風格獨具，劇情「深究邪惡的起源」，較他之前電影更神秘、更燒腦，也更有哲思，對觀眾更是個全新的挑戰。