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快看世界／在稻田裡全身沾泥巴 尼泊爾特殊國定假日

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

台灣最美星二代慘了 衝野外遇1狀況崩潰

記者林士傑／即時報導
韓菲(左)跟哥哥韓靖合拍MV。圖／駿馬客工作室提供
韓菲(左)跟哥哥韓靖合拍MV。圖／駿馬客工作室提供

被喻為「最美星二代」的韓菲，藉由新歌「尋找星星小鎮」勉勵眾人勇敢追夢，MV美美入鏡，卻遭受可怕的小黑蚊攻擊，全身上下被叮了超過30幾個包，她苦笑說：「見識到了夏天蚊子大軍的攻擊力，塗了各個不同牌子的防蚊液也沒有用！久違的戶外行程『收獲』滿滿！」

她表示歌曲創作靈感來自於作家鄭栗兒的同名小說，自己把書中一句「尋找意味著不是失⽽復得，⽽是它⼀直都在」當成座右銘，此外還要歸功於爸爸王中平，當初是在爸爸推薦下發現這本書，進而獨立完成創作，韓菲笑說：「爸爸聽完覺得很開心！」然而爸爸原先自告奮勇要當司機，載著韓菲及全家人一起去花蓮拍MV兼出遊，被她以能獨立作業為由婉拒，讓爸爸很是欣慰。

導演則力邀哥哥韓靖客串飾演咖啡廳店員，韓靖看完成品後發現鏡頭超少，忍不住跟韓菲抱怨：「我大老遠跟妳去花蓮，最後MV只出現了2秒！」韓菲在MV中化身為撫慰人心的「星之精靈」，穿梭於田野、森林、湖畔之間踏足各地，藉由探訪想圓夢的芭蕾舞者、流浪歌手、賣西瓜的阿伯的互動中，了解到他們歷經悲傷掙扎後努力生活尋找幸福的動力，並用歌聲鼓勵他們勇敢繼續向前。

韓菲表示新歌「尋找星星小鎮」的靈感來自爸爸王中平推薦同名小說。圖／駿馬客工作室提...
韓菲表示新歌「尋找星星小鎮」的靈感來自爸爸王中平推薦同名小說。圖／駿馬客工作室提供
韓菲高唱勵志療癒單曲「尋找星星小鎮」。圖／駿馬客工作室提供
韓菲高唱勵志療癒單曲「尋找星星小鎮」。圖／駿馬客工作室提供
韓菲美美入鏡，慘遭小黑蚊大軍攻擊。圖／駿馬客工作室提供
韓菲美美入鏡，慘遭小黑蚊大軍攻擊。圖／駿馬客工作室提供

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