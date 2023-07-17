台灣最美星二代慘了 衝野外遇1狀況崩潰

韓菲(左)跟哥哥韓靖合拍MV。圖／駿馬客工作室提供

被喻為「最美星二代」的韓菲，藉由新歌「尋找星星小鎮」勉勵眾人勇敢追夢，MV美美入鏡，卻遭受可怕的小黑蚊攻擊，全身上下被叮了超過30幾個包，她苦笑說：「見識到了夏天蚊子大軍的攻擊力，塗了各個不同牌子的防蚊液也沒有用！久違的戶外行程『收獲』滿滿！」

她表示歌曲創作靈感來自於作家鄭栗兒的同名小說，自己把書中一句「尋找意味著不是失⽽復得，⽽是它⼀直都在」當成座右銘，此外還要歸功於爸爸王中平，當初是在爸爸推薦下發現這本書，進而獨立完成創作，韓菲笑說：「爸爸聽完覺得很開心！」然而爸爸原先自告奮勇要當司機，載著韓菲及全家人一起去花蓮拍MV兼出遊，被她以能獨立作業為由婉拒，讓爸爸很是欣慰。