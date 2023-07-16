我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好萊塢罷工示威缺巨星身影 李奧納多還被目擊遊艇開趴

溫網／斷約克維奇連霸 「小蠻牛」阿爾卡拉斯捧冠

好萊塢罷工示威缺巨星身影 李奧納多還被目擊遊艇開趴

記者蘇詠智／即時報導
李奧納多狄卡皮歐不管同業為生計罷工，自己忙著在法國海邊和辣妹開遊艇派對。（歐新社資料照片）
李奧納多狄卡皮歐不管同業為生計罷工，自己忙著在法國海邊和辣妹開遊艇派對。（歐新社資料照片）

好萊塢演員、編劇工會為了爭取更好的酬勞與工作條件，相繼展開大罷工，然而在紐約和洛杉磯的抗爭行動中，幾乎沒見到幾個大牌出現，喬治柯隆尼、麥特戴蒙、梅莉史翠普、珍妮佛勞倫斯等，都被嫌「只會聲明支持、沒有實際行動」，奧斯卡影后蘇珊莎蘭登成了極少數的大咖參與者。

這些天在迪士尼、派拉蒙、華納等片廠門口，都會見到一群演員舉著罷工招牌，其中有人寫道：「班艾佛列克他X的在哪？」被問到為何單獨針對他，該演員回答：「他應該來，他們（A咖巨星）都該到場。」

班艾佛列克不上街參與罷工活動，被同業點名批評。（歐新社資料照片）
班艾佛列克不上街參與罷工活動，被同業點名批評。（歐新社資料照片）

另有人諷刺道：「喬治柯隆尼那些大牌只會出一張嘴，但需要在片廠外面抗爭時，他們在哪？都待在他們有冷氣的豪宅裡。」

以熱門影集「這就是我們」成為美國「國民媽媽」的曼蒂摩兒，與蘇珊莎蘭登、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」視帝傑森蘇戴西斯等，是少數有走上街頭的大咖。

曼蒂摩兒（中）親身參與演員工會的罷工行動。圖／摘自IG
曼蒂摩兒（中）親身參與演員工會的罷工行動。圖／摘自IG
影后蘇珊莎蘭登（中）也在紐約以行動支持罷工。圖／摘自IG
影后蘇珊莎蘭登（中）也在紐約以行動支持罷工。圖／摘自IG

影劇圈的超級巨星，幾乎都沒有到場，李奧納多狄卡皮歐甚至被拍到和一群辣妹在法國度假勝地聖托佩開遊艇派對，自己玩得開心，絲毫沒在管一堆同業在32度的天氣、頂著大太陽，只為了爭取更好的生存條件。

巨星們都不到場支持，固然讓不少在街頭上的演員一肚子氣，可是也有人持相反的看法：「眼鏡蛇道館」剪輯師柴克阿諾坦言，如果有錢巨星成為罷工的指標性人物，一般民眾反倒會覺得是一群生活富裕的人還在吵錢不夠用，將更增反感，很快就不會再支持。巨星們不去被嫌沒參與感，去了也會被質疑，真的很難做人。

罷工 迪士尼 班艾佛列克

上一則

Jennie回應舞台划水爭議 「不懂控制身體」讓粉絲失望了

延伸閱讀

洛杉磯橙縣旅館罷工暫告段落 下周談判重啟

洛杉磯橙縣旅館罷工暫告段落 下周談判重啟
李奧納多只戀愛、不想受束縛 密友爆他「永不結婚」

李奧納多只戀愛、不想受束縛 密友爆他「永不結婚」
光談戀愛、拒絕束縛？李奧納多好友相信他永不會結婚

光談戀愛、拒絕束縛？李奧納多好友相信他永不會結婚
好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

好萊塢63年來最嚴重停擺危機 4個QA看罷工對觀眾影響

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00

超人氣

更多 >
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」