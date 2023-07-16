好萊塢罷工示威缺巨星身影 李奧納多還被目擊遊艇開趴

李奧納多狄卡皮歐不管同業為生計罷工，自己忙著在法國海邊和辣妹開遊艇派對。（歐新社資料照片）

好萊塢演員、編劇工會為了爭取更好的酬勞與工作條件，相繼展開大罷工 ，然而在紐約和洛杉磯的抗爭行動中，幾乎沒見到幾個大牌出現，喬治柯隆尼、麥特戴蒙、梅莉史翠普、珍妮佛勞倫斯等，都被嫌「只會聲明支持、沒有實際行動」，奧斯卡影后蘇珊莎蘭登成了極少數的大咖參與者。

這些天在迪士尼 、派拉蒙、華納等片廠門口，都會見到一群演員舉著罷工招牌，其中有人寫道：「班艾佛列克 他X的在哪？」被問到為何單獨針對他，該演員回答：「他應該來，他們（A咖巨星）都該到場。」

班艾佛列克不上街參與罷工活動，被同業點名批評。（歐新社資料照片）

另有人諷刺道：「喬治柯隆尼那些大牌只會出一張嘴，但需要在片廠外面抗爭時，他們在哪？都待在他們有冷氣的豪宅裡。」

以熱門影集「這就是我們」成為美國「國民媽媽」的曼蒂摩兒，與蘇珊莎蘭登、「泰德拉索：錯棚教練趣事多」視帝傑森蘇戴西斯等，是少數有走上街頭的大咖。

曼蒂摩兒（中）親身參與演員工會的罷工行動。圖／摘自IG 影后蘇珊莎蘭登（中）也在紐約以行動支持罷工。圖／摘自IG

影劇圈的超級巨星，幾乎都沒有到場，李奧納多狄卡皮歐甚至被拍到和一群辣妹在法國度假勝地聖托佩開遊艇派對，自己玩得開心，絲毫沒在管一堆同業在32度的天氣、頂著大太陽，只為了爭取更好的生存條件。

巨星們都不到場支持，固然讓不少在街頭上的演員一肚子氣，可是也有人持相反的看法：「眼鏡蛇道館」剪輯師柴克阿諾坦言，如果有錢巨星成為罷工的指標性人物，一般民眾反倒會覺得是一群生活富裕的人還在吵錢不夠用，將更增反感，很快就不會再支持。巨星們不去被嫌沒參與感，去了也會被質疑，真的很難做人。