我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫網／約克維奇扳平戰局 男單決賽逼到決勝第5盤

熱浪襲擊下仍想到歐洲度假？CNN整理旅歐省錢秘訣

印第安納瓊斯票房差 80歲福伯想退休息影？

記者蘇詠智／即時報導
哈里遜福特已經年過80，還有新片待推出。（歐新社資料照片）
哈里遜福特已經年過80，還有新片待推出。（歐新社資料照片）

今夏受到矚目的大片之一「印第安納瓊斯：命運輪盤」，本來被視為男主角哈里遜福特的風光告別，想不到北美票房至今才1億3660萬美元，美國以外更只有1億2710萬美元，加起來還不到傳說中的2億9000萬美元成本，被預期最終將令迪士尼大賠。該系列前3集「法櫃奇兵」、「魔宮傳奇」、「聖戰奇兵」在全球各地賺的滿缽滿盆，也讓哈里遜福特登上天王巨星寶座，想不到風水輪流轉，81歲的他重出江湖，新世代觀眾已經不再為印第安納瓊斯著迷，還有不少評論疾呼：「現在就讓這系列結束吧。」

好萊塢走紅數十年，哈里遜福特已習慣被視為「經典英雄」，完全想不到竟然是在各方冷淡回應甚至帶著嘲諷的角度下，要離開自己最具代表性的角色之一，真是情何以堪。

前幾年他回歸「星際大戰」系列，演出新的續集，影評也是一堆風涼話，老影迷亦感到失望，現在印第安納瓊斯系列碰到同樣的結果，據Radar網站的說法，他因此對於繼續拍戲心灰意冷、意興闌珊，考慮要退休、息影，而他的公關人員想當然爾否認。

翻開哈里遜福特的作品年表，可以發現他還有兩部漫威電影「雷霆特攻隊」、「美國隊長4：全新的世界」待推出，之後就暫時沒新片，究是是稍微休息，或是徹底息影？還不得而知。不過也有傳他始終對於拍片興致盎然，絕不輕易喊停，會拍到拍不下去為止，因此退休是不可能的。

「印第安納瓊斯：命運輪盤」票房踢到大鐵板。圖／摘自imdb
「印第安納瓊斯：命運輪盤」票房踢到大鐵板。圖／摘自imdb

退休 迪士尼 好萊塢

上一則

男星自制力驚人 為了身材 14年沒吃最愛的漢堡

延伸閱讀

娛樂／好萊塢大片在中國 賣不動了

娛樂／好萊塢大片在中國 賣不動了
周末票房 「陰兒房」超印第安納瓊斯

周末票房 「陰兒房」超印第安納瓊斯
「印第安納瓊斯：命運輪盤」 首映周 票房淡

「印第安納瓊斯：命運輪盤」 首映周 票房淡
「印第安納瓊斯」開映成績不如預期 仍登北美票房榜首

「印第安納瓊斯」開映成績不如預期 仍登北美票房榜首

熱門新聞

阿湯哥和凱蒂荷姆斯離婚10多年，他與女兒蘇蕊少有互動。（Getty Images）

阿湯哥17歲女兒高顏值 1原因…父女不相見

2023-07-14 02:29
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

2023-07-13 11:35
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46
馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴
才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處

才闢謠分手王菲… 謝霆鋒罕見同框15歲大兒子 網發現驚人相似處
路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告