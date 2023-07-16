印第安納瓊斯票房差 80歲福伯想退休息影？

哈里遜福特已經年過80，還有新片待推出。（歐新社資料照片）

今夏受到矚目的大片之一「印第安納瓊斯：命運輪盤」，本來被視為男主角哈里遜福特的風光告別，想不到北美票房至今才1億3660萬美元，美國以外更只有1億2710萬美元，加起來還不到傳說中的2億9000萬美元成本，被預期最終將令迪士尼 大賠。該系列前3集「法櫃奇兵」、「魔宮傳奇」、「聖戰奇兵」在全球各地賺的滿缽滿盆，也讓哈里遜福特登上天王巨星寶座，想不到風水輪流轉，81歲的他重出江湖，新世代觀眾已經不再為印第安納瓊斯著迷，還有不少評論疾呼：「現在就讓這系列結束吧。」

在好萊塢 走紅數十年，哈里遜福特已習慣被視為「經典英雄」，完全想不到竟然是在各方冷淡回應甚至帶著嘲諷的角度下，要離開自己最具代表性的角色之一，真是情何以堪。

前幾年他回歸「星際大戰」系列，演出新的續集，影評也是一堆風涼話，老影迷亦感到失望，現在印第安納瓊斯系列碰到同樣的結果，據Radar網站的說法，他因此對於繼續拍戲心灰意冷、意興闌珊，考慮要退休 、息影，而他的公關人員想當然爾否認。