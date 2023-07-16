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男星自制力驚人 為了身材 14年沒吃最愛的漢堡

記者蘇詠智／即時報導
蓋瑞巴洛（左）年輕時是「接招合唱團」的焦點成員。（路透資料照片）
蓋瑞巴洛（左）年輕時是「接招合唱團」的焦點成員。（路透資料照片）

有人戲稱在娛樂圈，女星根本沒有一天能吃飽，因為需要維持曼妙的身材。其實，男星也一樣如此。英國經典男團「接招合唱團」，曾經紅到在歐洲幾乎沒有對手，幾個男生那時都才20多歲、年輕俊俏，受到女性的瘋狂崇拜。然而主唱蓋瑞巴洛一直被嫌「有福態」，比其他人都更橫向發展，他後來單飛出專輯，一度努力甩掉肥肉，之後卻又有一陣子胖回來，失去偶像的丰采。

「接招合唱團」事隔多年在另一位成員羅比威廉斯單飛成功、暫不歸隊的情況下，再度以團體的姿態巡迴演出，逐漸贏回昔日粉絲的支持，不輸比他們年輕許多的一些男孩團體；蓋瑞巴洛則變成資深型男，在一些選秀節目擔任導師，身價又翻紅，大家也看得出他又回到標準身材，可是這一切都是下足苦功的結果。

蓋瑞近日在英國上BBC的美食節目，坦言心目中的夢幻美味就是，「什麼都有的漢堡…用好的麵包將好的牛肉包夾住，再加一點薯條、用美乃滋調味、沾一點蕃茄醬、油煎一下下的紅洋蔥還有乳酪，漂亮！」

可惜他上一回吃得這麼過癮已經是2009年了，他嘆道：「我沒有很常吃漢堡，可是我真的很愛吃，真是種享受。」

對於自己那麼愛的美食，蓋瑞可以超過10年都不吃，意志力相當驚人，他表示很努力在維持自制力，才不會被美食誘惑，對一般人來說，恐怕很難做到。

近來英國影壇推出了一部描述「接招合唱團」復出、當年的女粉絲號召姊妹們再去追星的電影「青春來接招」，讓他們又成為話題。

「接招合唱團」後來4位成員來台開唱時，蓋瑞巴洛（右一）已經很福態。（路透資料照片...
「接招合唱團」後來4位成員來台開唱時，蓋瑞巴洛（右一）已經很福態。（路透資料照片）
蓋瑞巴洛用意志力抵抗美食誘惑，已超過10年沒吃漢堡。（路透資料照片）
蓋瑞巴洛用意志力抵抗美食誘惑，已超過10年沒吃漢堡。（路透資料照片）

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