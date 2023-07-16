傳奇女星珍柏金辭世享壽76歲 愛馬仕柏金包以她為名

英國傳奇明星珍柏金在巴黎逝世，享壽76歲。(美聯社)

法國文化部今天表示，英國出生的演員兼歌手珍柏金在巴黎逝世，享壽76歲，生性叛逆的珍柏金發跡於1960年代，後來深受法國人喜愛。知名的愛馬仕柏金包就是以她為名。

「巴黎人日報」（Le Parisien）、BFM電視台引述珍柏金（Jane Birkin）身邊人士報導，珍柏金被人發現在自宅辭世。2021年她曾輕微中風 ，在那之前幾年珍柏金一直苦於心臟問題。

珍柏金以1969年熱門曲目Je t'aime... moi non plus享譽海外，這首充滿性暗示的歌曲是她跟當時戀人、已故法國歌手兼作曲家塞吉甘斯柏（Serge Gainsbourg）合唱。

珍柏金在1960年代末期跟英國作曲家約翰貝瑞（John Barry）離婚後便寓居法國。

除了唱歌、參演數十部電影，珍柏金更以溫暖天性和堅定捍衛女權和LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別者）權利，成為法國風雲人物。

法新社報導，法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）形容珍柏金是位「完美藝術家」，「以我們的語言唱出最美麗的字句」。

總理柏納（Elisabeth Borne）則說，珍柏金是位「令人難忘的偶像、擁有獨特嗓音和魅力」，「用她的音樂和才華跨越世代」。

前法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）告訴BFM電視台：「這則死訊讓人好傷心，她是個美好的人。」

路透報導，珍柏金1946年12月生於英國倫敦，母親是英國演員朱蒂坎貝兒（Judy Campbell），父親是皇家海軍少校大衛柏金（David Birkin）。

22歲渡海赴法前，珍柏金就因出演義大利 名導米開朗基羅安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）1966年爭議之作「春光乍現」（Blow-Up）成名，她在一場3P性愛場景中裸體現身。

但珍柏金到了法國才算真正聲名大噪，同樣出名的還有她跟塞吉甘斯柏的戀情、她的中性風格，以及講法語時可愛的英國腔，有些人則說她的腔調是故意為之。

珍柏金1981年與塞吉甘斯柏分手後，繼續自己的演藝事業，登台演出並出了多張專輯。

1984年，法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermes）以她為名推出的柏金包，至今仍是炙手可熱的地位象徵。

這款包包緣起於當時愛馬仕總裁杜馬（Jean-Louis Dumas）與她的一次巧遇。珍柏金那時是個年輕媽媽，她抱怨找不到優雅又實用的包包，成為柏金包問世契機。