迪麗熱巴遭偷摸後穿更少 背全裸露到腰

迪麗熱巴被偷摸後，再度大露背現身機場。圖／摘自微博

31歲中國女星迪麗熱巴 擁有精緻五官、纖細窈窕身材，不但被封為「新疆 四美」之一，還是「新疆維納斯」、「零死角女神」等美麗代名詞，日前她一身大露背裝現身機場，被包圍的粉絲趁機「摸了一把」美背，沒想到16日她露更多，一身細肩帶綠色連身裙，卻露出大片雪白美背，比前一天「穿更少、露更多」，整體穿搭絲毫不在乎之前的「鹹豬手」。

日前迪麗熱巴穿著金黃色繞頸露背上衣、米白色長褲現身機場，現場不少粉絲熱情送機，不料就在準備前往登機通道時，蜂擁而至的粉絲將她圍得團團轉，在左右有工作人員的擁護下前進時，因後方未有隨行人員，一名女粉手一揮「摸背」得逞，影片在網路上瘋傳，該女子舉動立刻引來大批網友撻伐，「不管男的女的，未經同意就不該亂摸」、「太誇張了吧」、「鹹豬手我的媽」、「這是騷擾吧」、「這是犯罪了吧」，不過也有網友酸她「穿太少」。

而針對遭偷摸背一事，迪麗熱巴工作室回應，「安保措施已做升級，返程會走VIP，請大家不要擔心，從網傳視頻中看到這個女生年紀比較小，所以也不想多作責備，粉絲們保護熱巴的心意她都有接收到，還是希望大家保持理智。」