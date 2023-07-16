曾之喬發生什麼事？「消失5周」驚人近況曝光
女星曾之喬演過許多作品，在戲劇、歌唱、主持方面表現亮眼，社群平台也超過百萬粉絲，她經常在社群分享工作、生活點滴，不過近期不少網友發現她已長達5周沒更新近況，引來關注。
曾之喬過去經常發美照或業配文，但自演完「無神之地不下雨」後，不僅未再接影集、電視劇，這1、2年來，她更大量降低使用社群平台頻率，最近網友發現，她自6月9日發文後，直到7月13日才有新的內容，只見她曬出一張海邊看日照，發文表示：「因為太少發文，越來越多人關心我最近好不好（畢竟我前幾年真的發得很猛）」，並透露：「我很好喔，因為決定認真體驗完全不一樣的生活，所以和自己奮力工作的那一面，保持一點距離。」
曾之喬分享近況，表示：「低調，充實，很喜歡這個版本的自己」，讓粉絲瞬間放心，她也關心粉絲們：「那你們好嗎？希望大家都好好的」，呼應自己的配圖，「記得常常抬頭看看天空喔，天空，就是奇蹟」，引來不少網友留言，「我能感覺喬做自己想做的事，不讓工作綁架自己的生活，留下多一點時間照顧自己，喜歡妳生活的態度，適度放下手機讓自己靜下來聆聽自己的聲音」、「知道妳很好，我也很好...景色優美，背影也超美」，還有網友也期待能很快看到她的新作。
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