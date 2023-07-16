曾之喬發生什麼事？「消失5周」驚人近況曝光

曾之喬曬看夕陽背影照曝近況。圖／摘自臉書

女星曾之喬演過許多作品，在戲劇、歌唱、主持方面表現亮眼，社群平台也超過百萬粉絲，她經常在社群分享工作、生活點滴，不過近期不少網友發現她已長達5周沒更新近況，引來關注。

曾之喬過去經常發美照或業配文，但自演完「無神之地不下雨」後，不僅未再接影集、電視劇，這1、2年來，她更大量降低使用社群平台頻率，最近網友發現，她自6月9日發文後，直到7月13日才有新的內容，只見她曬出一張海邊看日照，發文表示：「因為太少發文，越來越多人關心我最近好不好（畢竟我前幾年真的發得很猛）」，並透露：「我很好喔，因為決定認真體驗完全不一樣的生活，所以和自己奮力工作的那一面，保持一點距離。」