蔡徐坤新加坡開唱 粉嗆「多大點事」力挺… 網批：打胎都不算大事
中國頂流男藝人蔡徐坤日前被爆與女子一夜情更逼對方墮胎等事件，但他在新加坡演唱會未受影響，如期舉行。當天，有不少女粉現身應援，高舉「多大點事，一直在一直愛」標語，並曬出了蔡徐坤在演唱會上的現場照片。從畫面上看來，蔡徐坤又唱又跳，狀況相當不錯。
蔡徐坤遭捲入桃色風波後，曾發文道歉仍重創形象，原訂8月2日在廣州的演唱會已確定延期，但新加坡站的演出仍照常舉辦。這也是他在風波後的首度公開露面。有粉絲將演唱會現場照片和演出相關視頻發到各大社交平台，掀起網友熱議，還登上熱搜。
有網友爆料，蔡徐坤在新加坡的演唱會只是幾千人的小型演唱會，據悉，到場的人並不多，大約2000人，還有很多票未售出，而且去看演唱會都是從中國特地飛去的粉絲，可說是「鐵粉中的鐵粉」。
不過，粉絲應援標語「多大點事，一直在一直愛」，還是引起不少爭議，有網友直言，「這是赤裸裸挑釁我們的三觀」、「在粉絲心裡，打胎都不算大事了」。不過也有人指出，「明明就是正常的感情私事，不懂為何有很多人要追著罵他。」
此前，狗仔爆料蔡徐坤與C姓女子發生關係致其懷孕，並讓女生獨自去醫院墮胎，引發熱議。日前播出的新一期「奔跑吧」更是受此影響延期兩周才播出，正片中將蔡徐坤的鏡頭全部剪掉了。
上一則
BTS柾國Solo出道 與「最美小三」周一吵到周日
下一則
FB留言