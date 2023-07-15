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陳奕迅台灣小巨蛋開唱 全場1舉動讓他感動泛淚

記者梅衍儂／即時報導
陳奕迅演唱會首日，歌迷排字應援。圖／讀者提供
陳奕迅演唱會首日，歌迷排字應援。圖／讀者提供

陳奕迅相隔7年今（15）在台北小巨蛋開唱，他一連唱28首歌才講話，唱完「我們萬歲」，他用手掐了掐喉嚨，示意連唱了20多首，喉嚨消耗得相當多，隨後深深一鞠躬，和全場觀眾致意，見到全場嗨爆，他又跑向兩邊的舞台向觀眾深深鞠躬。

陳奕迅「FEAR & DREAMS」世界巡迴演唱會。記者沈昱嘉／攝影
陳奕迅「FEAR & DREAMS」世界巡迴演唱會。記者沈昱嘉／攝影

他自嘲：「我終於可以看清楚你們了，其實也沒有很清楚，因為我最近近視跟散光加深了，還有，對，已經有老花了，唉。」他聽說台灣開7場7萬張門票在7分鐘內秒殺，他當場下跪對全場歌迷感謝，還五體投地：「真的很感謝你們，你們是完全不知道歌單的內容。」台下歌迷鼓譟「不重要」，他大為感動，問：「你是台北市的嗎？喔！是高雄市的？難怪這麼熱情。」隨後又說台語「歹勢歹勢」，他比著台上的大螢幕，表示因為舞台機關巨大，要移動不方便，這次只能選在台北開唱。

台下不少歌迷舉應援牌，他一一唸出來，讓歌迷嗨翻，突然，現場有一陣刺耳的耳機音，他問這是什麼，現場觀眾趁這時翻開應援板，當場排出「We Love Eason Love TW」的字樣，看得陳奕迅當場傻眼。

陳奕迅演唱會首日，歌迷排字應援。圖／讀者提供
陳奕迅演唱會首日，歌迷排字應援。圖／讀者提供

陳奕迅忍不住飆出粵語：「好嘢啊！你哋好犀利！（做得好，你們好厲害）」他數度眼泛淚光，直呼：「我非常愛你們，真的非常愛你們。」笑說：「我現在唯一想做的事就是跟你們每個嘴親一下，不能親臉喔！親臉不夠誠意。」

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