「白雪公主」真人版7矮人、王子都沒了？迪士尼忙滅火

動畫「白雪公主」結局公主與王子配成一對，真人版的「白雪公主」據稱不會有白馬王子這角色。圖／摘自imdb

迪士尼 經典動畫「白雪公主」真人版又起爭議！英國「每日郵報」日前刊出獨家片場照，顯示女主角的身旁不再是7個小矮人，而是有男有女有高有矮有黑有白的一群新朋友，戲稱該片是「白雪公主與7個政治正確的夥伴」，馬上引爆激烈議論。迪士尼火速聲明宣告該報導和照片「是假的」，接著又改口成「不是官方照片」，似有不少玄機。

原版「白雪公主」動畫推出時已是距今86年前，當年出生的小孩，現在都可以好幾代同堂，一些觀點當然要與時俱進，可是迪士尼對於真人版的角色塑造，幾乎只有「政治正確」為最高指導原則，本來應該膚色白如雪的公主，由以「西城故事」獲金球獎 的巧克力膚色新秀瑞秋賽格勒扮演，差一點要重演真人版「小美人魚」的選角爭議。

而公主身旁的7個小矮人，在「冰與火之歌：權力遊戲」的「小惡魔」彼得丁克萊傑砲轟迪士尼到了21世紀還在拍7矮人住在洞穴裡的故事、還是沒有粉碎刻板印象、相當落伍，如此嗆聲的結果，迪士尼就排出了目前這樣子的可能陣容，儘管他們在上片之前還有可能再修改，觀眾似乎不太想接受這種新的安排。

在「每日郵報」的報導中，還指出該片場照有些是替身幫演員排走位，因此公主不是瑞秋自己入鏡，男主角安德魯伯納普也是旁人幫忙出現在這個畫面中，不是他自己親身參與。「每日郵報」的報導透露更多細節，稱這部真人版的「白雪公主」電影裡，「不會有白馬王子」，故事的主題會變成：「一位更堅強的白雪公主夢想成為領導者」，換言之，一如近年來的迪士尼動畫真人版，所有公主都從動畫版的戀愛腦、浪漫，變得又堅強、又自主、又不需要靠任何人，尤其不靠男性，而且最後的男性以真愛之吻（或其他方法）救回女主角，全部都要改成女主角拯救一切、包括男主角，才能突顯女力有多麼偉大。