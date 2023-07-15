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「不得不愛」弦子消失15年性感照連發 幕後掌鏡人起底

記者陳建嘉／台北即時報導
弦子曾以「不得不愛」、「沿海地帶」等歌曲在台爆紅，近期辣照連發。圖／摘自微博
弦子曾以「不得不愛」、「沿海地帶」等歌曲在台爆紅，近期辣照連發。圖／摘自微博

林哲熹、李茂、何泓姍合演勵志電影「不二兄弟」，北京首映後評價不俗，更獲2023兩岸影展受邀放映， 3人今（15）日出席媒體茶敘，中國男星李茂的愛妻是曾在台灣發展的歌手弦子，曾與潘瑋柏合唱「不得不愛」等夯曲，淡出歌壇15年之後越來越辣，李茂被稱讚拍照技巧好，他則放閃喊「首先呢，你要有一個漂亮的老婆，就會拍得好看」。

李茂開心表示，老婆弦子也一直很喜歡台灣，2人原本就想著來台灣自駕旅行，更表示最近弦子在微博分享的多張辣照都是他拍的，他現場更直接傳語音訊息給弦子直說：「我現在因為電影接受台灣媒體聯訪，結果現場大家都在聊妳的歌！還說妳的「沿海地帶」在台灣大家都會唱。」李茂也透露，當時兩人的婚禮開場音樂就是以豎琴彈奏的「沿海

男星李茂是弦子的丈夫。圖／兩岸電影展提供
男星李茂是弦子的丈夫。圖／兩岸電影展提供
地帶」。

李茂在中國影壇人緣極佳，「不二兄弟」更獲得好友鄧超鹿晗在微博上積極受訪，李茂提到在宣傳期間，就有詢問不少朋友轉發宣傳，但有一些好友因為背後經紀公司不方便所以拒絕，不過鹿晗二話不說就幫忙轉發，「我們的友情非常的鐵」。

弦子曾以「不得不愛」、「沿海地帶」等歌曲在台爆紅，近期辣照連發。圖／摘自微博
弦子曾以「不得不愛」、「沿海地帶」等歌曲在台爆紅，近期辣照連發。圖／摘自微博

他也透露自己與鄧超友誼極佳，拍完「中國桌球之絕地反擊」後更經常相約吃火鍋、打籃球，他先前因為做田調，前往廈門的特教茶校與學員相處，結果鄧超剛好打電話想找他聊天，得知特教茶校的故事大為感動，立刻將當天所製作好的茶葉全買下來送給公司的人，希望能幫助到學童，並囑咐他不要跟別人說，「他怕傳出去，會讓這個舉動真正的意義失焦」。

鄧超 鹿晗 微博

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