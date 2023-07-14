我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強勢財報推動 道指連漲五日

快看世界／阿斯巴甜會致癌？UN專家：可適量用

凱文史貝西自認情聖 否認性侵指控

中央社倫敦13日綜合外電報導
好萊塢男星凱文史貝西被控性侵。美聯社
好萊塢男星凱文史貝西被控性侵。美聯社

好萊塢男星凱文史貝西被控性侵，他今天在英國倫敦站上證人席時自稱是「大情聖」，但否認有過任何「具攻擊性」的行為。

倫敦南華克刑事法院（Southwark Crown Court）稍早聽取4名男子證詞，他們指控凱文史貝西（Kevin Spacey）在2001年到2013年間犯下性侵罪行。

因電影「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）和「美國心玫瑰情」（American Beauty）獲得奧斯卡金像獎肯定的美國演員凱文史貝西，則對所有指控一概否認。

其中一名原告指控凱文史貝西多次攻擊他，有一次在他開車載凱文史貝西去參加派對時，凱文史貝西抓住他，讓他差點就要「衝出道路外」。

凱文史貝西在作證時坦承觸摸了那名男子，但稱「那並非在使用暴力、具攻擊性、會讓人痛苦的情況下發生」。

穿著深色西裝、戴著眼鏡的凱文史貝西告訴陪審團說：「那是很溫柔的…而且，就我來看，是很浪漫的。」

凱文史貝西形容自己是「大情聖」，並聲稱兩人之間有曖昧。

凱文史貝西表示，在遭到指控後，他感到十分「崩潰」，並稱自己覺得像是「被從背後捅了一刀」。

另一名原告作證指控凱文史貝西在倫敦西區（West End）一家劇院的活動中對他說了些粗鄙的話，並抓了他的胯下。凱文史貝西否認有這樣的事發生，並稱那真的「太誇張」了。

凱文史貝西說：「我從沒說過那些他聲稱的話，我一生當中絕對不會，也絕對沒有對人講過那些話。」

他也表示，他看了原告的照片，但不認得照片中的人。

性侵 奧斯卡 好萊塢

上一則

宮崎駿超神秘新作日本無宣傳就上映 木村拓哉驚喜助陣

延伸閱讀

花蓮監獄武術教官涉性侵少女 事發後搶辦退休

花蓮監獄武術教官涉性侵少女 事發後搶辦退休
色男扒光酒醉女硬上 瞎扯她投懷送抱 下場判3年4月

色男扒光酒醉女硬上 瞎扯她投懷送抱 下場判3年4月
傑尼斯創辦人喜多川涉性侵 聯合國人權理事會展開調查

傑尼斯創辦人喜多川涉性侵 聯合國人權理事會展開調查
性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁

性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人