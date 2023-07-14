我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強勢財報推動 道指連漲五日

快看世界／阿斯巴甜會致癌？UN專家：可適量用

宮崎駿超神秘新作日本無宣傳就上映 木村拓哉驚喜助陣

記者蘇詠智／即時報導
米津玄師為「你想活出怎樣的人生」創作主題曲。圖／摘自Twitter
米津玄師為「你想活出怎樣的人生」創作主題曲。圖／摘自Twitter

82歲動畫大師宮崎駿的超神秘新片「你想活出怎樣的人生」，終於在日本各地上映，片子不但推出前沒有宣傳、沒有預告、連劇照也不發，就只有一張鳥類圖案為主的海報，他堅持觀眾想要知道內容、非得進戲院不可，就連米津玄師演唱主題曲「地球儀」、木村拓哉參與配音，都是在戲院放映後才公開。

宮崎駿身為日本動畫享譽最隆的大師，一舉一動都備受矚目，早在10年前「風起」上映前已說過要退休、不再拍動畫長片，但幾年後就撤銷退休宣言，投入「你想活出怎樣的人生」拍攝，各方都好奇是什麼樣的故事能讓他重出江湖？他透露該片取材自吉野源三郎的同名小說，曾讓他在閱讀之後非常感動，受到很大影響，但動畫版和原作有很大的不同，將書中喪父小男孩的成長故事加入了很多他本人原創的奇幻內容。

18歲青春男星山時聰真為主角獻聲，曾在宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」為男主角聲音演出的木村拓哉，闊別多年再度友情助陣，擔任主角的父親一角，其他配音卡司還包括柴崎幸、木村佳乃、大竹忍、菅田將暉、竹下景子、小林薰等，陣容堅強。米津玄師則表示收到很厚的分鏡，幫助主題曲創作，而他從小就看宮崎駿的電影長大，很感謝對方到現在還在製作電影。

日本各地的影迷，也在戲院門口等著進場觀賞大師的神秘之作，甚至有人拿出手機對著海報拍照，該片也成了推特上最熱門的關鍵字，再度證明宮崎駿對日本觀眾的強大魅力。

木村拓哉是「你想活出怎樣的人生」配音卡司中的驚喜大牌。（歐新社資料照片）
木村拓哉是「你想活出怎樣的人生」配音卡司中的驚喜大牌。（歐新社資料照片）
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。（路透）
宮崎駿新片「你想活出怎樣的人生」在日本上映，影迷拿手機拍下海報畫面。（路透）

日本 退休 推特

上一則

迪士尼新「白雪公主」 沒有7矮人、沒有王子 變這樣？

下一則

凱文史貝西自認情聖 否認性侵指控

延伸閱讀

官員聽AI建議不採取行動 日本女童遭母虐待至死

官員聽AI建議不採取行動 日本女童遭母虐待至死
步行4451英里 男子用谷歌地圖寫「MARRY ME」求婚

步行4451英里 男子用谷歌地圖寫「MARRY ME」求婚
日本新研究發現刷牙可降低失智風險 與這個大腦器官有關

日本新研究發現刷牙可降低失智風險 與這個大腦器官有關
酸日本的瓶裝水有「福島味」南韓YTRYouTuber挨轟

酸日本的瓶裝水有「福島味」南韓YTRYouTuber挨轟

熱門新聞

馬浚偉曬照慶祝自己從北京大學順利畢業。(取材自微博)

TVB戲骨馬浚偉北大碩士畢業 退圈4年轉行公務員

2023-07-07 09:00
資深歌手甄妮。（本報資料照片）

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

2023-07-10 15:28
李玟。(摘自微博)

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

2023-07-11 17:02
女網友曬出馬景濤親密照，疑似官宣戀情。（取材自微博）

61歲馬景濤再婚？新歡依偎他懷裡嗆前妻們「不懂珍惜」

2023-07-08 22:58
珍妮佛嘉納將要再度扮演「幻影殺手」。圖／摘自imdb

漫威傳奇女殺手闊別多年重出江湖 「死侍3」再添猛將

2023-07-08 13:44
李玟驟逝後，她的富商老公Bruce成議論焦點。(取材自微博)

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

2023-07-09 21:46

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人