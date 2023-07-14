宮崎駿超神秘新作日本無宣傳就上映 木村拓哉驚喜助陣

米津玄師為「你想活出怎樣的人生」創作主題曲。圖／摘自Twitter

82歲動畫大師宮崎駿的超神秘新片「你想活出怎樣的人生」，終於在日本 各地上映，片子不但推出前沒有宣傳、沒有預告、連劇照也不發，就只有一張鳥類圖案為主的海報，他堅持觀眾想要知道內容、非得進戲院不可，就連米津玄師演唱主題曲「地球儀」、木村拓哉參與配音，都是在戲院放映後才公開。

宮崎駿身為日本動畫享譽最隆的大師，一舉一動都備受矚目，早在10年前「風起」上映前已說過要退休 、不再拍動畫長片，但幾年後就撤銷退休宣言，投入「你想活出怎樣的人生」拍攝，各方都好奇是什麼樣的故事能讓他重出江湖？他透露該片取材自吉野源三郎的同名小說，曾讓他在閱讀之後非常感動，受到很大影響，但動畫版和原作有很大的不同，將書中喪父小男孩的成長故事加入了很多他本人原創的奇幻內容。

18歲青春男星山時聰真為主角獻聲，曾在宮崎駿動畫「霍爾的移動城堡」為男主角聲音演出的木村拓哉，闊別多年再度友情助陣，擔任主角的父親一角，其他配音卡司還包括柴崎幸、木村佳乃、大竹忍、菅田將暉、竹下景子、小林薰等，陣容堅強。米津玄師則表示收到很厚的分鏡，幫助主題曲創作，而他從小就看宮崎駿的電影長大，很感謝對方到現在還在製作電影。