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迪士尼新「白雪公主」 沒有7矮人、沒有王子 變這樣？

記者蘇詠智／即時報導
「白雪公主」是最經典的迪士尼動畫之一。圖／摘自imdb
「白雪公主」是最經典的迪士尼動畫之一。圖／摘自imdb

打從選角公布後就引發熱烈議論的迪士尼真人版「白雪公主」，更多的可能細節曝光，英國「每日郵報」報導，在「冰與火之歌：權力遊戲」男星彼得丁克萊傑抱怨21世紀還用陳舊、羞辱的手法在呈現侏儒之後，迪士尼果然有了一番大改編，最新現場拍攝照看出白雪公主的旁邊，已經沒有7個矮人，倘若最後的影片不會再用特效處理這些人物，公主身邊將換成有黑有白有男有女有高有矮等不同外型的一群朋友，雖然人數還是7位。而且白馬王子也不會在真人版中出現，變成一位幽默、逗趣、有時語帶嘲諷的一位羅賓漢式的新角色強納森。

近年來迪士尼的經典動畫真人版，多少都灌注了新時代的想法，最明顯的就是卡通中一個個戀愛腦的公主，全都變成獨立、自主、不靠男性、可以挽救眾生的女強人，當然真人版「白雪公主」也不可以例外。卡通原版裡每天盼望白馬王子到來、最後還被白馬王子真愛之吻救活的她，在真人版中據說會是一個完全沒期待任何王子、一心只希望能接下父親王位成為新統治者的現代女性，扮演強納森的安德魯伯納普形容：「我覺得這更是一部描述公主如何找到自己的聲音、發現自己的力量、拯救身旁所有人的故事。」強納森除了在白雪公主面前開玩笑、講些譏諷的笑話之外，還會提醒她要思考如何把這個世界變得更公平、美好。

顯然當真人版「白雪公主」正式上映後，還會再引起很多的討論，這些「符合新思潮」的改編，能不能被觀眾欣賞，到時候才會見分曉。

真人版「白雪公主」被拍到身旁沒有7矮人，而是有男有女，種族和高矮都很平衡。圖／摘...
真人版「白雪公主」被拍到身旁沒有7矮人，而是有男有女，種族和高矮都很平衡。圖／摘自Daily Mail
卡通原版「白雪公主」中有的白馬王子、7矮人，在真人版都會改變或不見。圖／摘自im...
卡通原版「白雪公主」中有的白馬王子、7矮人，在真人版都會改變或不見。圖／摘自imdb
安德魯伯納普是真人版「白雪公主」的要角，但不是扮演白馬王子。圖／摘自imdb
安德魯伯納普是真人版「白雪公主」的要角，但不是扮演白馬王子。圖／摘自imdb

迪士尼 羅賓漢

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