洪曉蕾經歷生死終於返台 曝光醫院震憾照片

洪曉蕾已返回國內。圖／摘自臉書

洪曉蕾在國外經歷生死一線，如今終於返台，她PO出當時在國外手術的照片，並向前夫及相助的友人一一道謝，「感謝主讓我們再次經歷奇異 恩典，開口禱告就得著主大能醫治，感謝主用愛保守我們，謝謝祂把我帶回到你們身邊～願主保守大家！Love you all ~」

洪曉蕾5日爆出和兒子到西班牙旅行時驚傳病危，因喉嚨腫脹須插管治療，前夫王世均（現改名王世騰）得知後立即趕到西班牙照顧洪曉蕾與兒子。

如今她返台，向身邊所有相助的人道謝，以下是她寫下的全文:

很抱歉，讓大家擔心了，我要向所有關心我的好朋友報平安，我回到台北了。

在此要特別謝謝王總裁、䁱菁姐像家人一樣的幫助我們，謝謝趙天麟委員、西班牙代表處劉徳立大使、葉組長、馬秘書，要感謝的人太多無法一一註名，真的謝謝你們。。

難以形容這一切的太突然～～～

謝謝第一時間急救治療我的La Paz Hospital醫療團隊和在ICU六天不分晝夜照顧我的天使 們。

也謝謝回台後安排細心檢測 的台北榮總陳院長，林主任，朱主任。

感謝主讓我們再次經歷奇異恩典，開口禱告就得著主大能醫治，感謝主用愛保守我們❤️

謝謝祂把我帶回到你們身邊～

願主保守大家！

Love you all ~

#感恩的心

#感受勇敢