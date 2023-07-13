陳盈潔當紅身家破千萬 69歲中風唱不出「海海人生」

陳盈潔被控教唆胞姊陳乃嘉偽造有價證券，最高法院依教唆偽造有價證券罪判陳盈潔3年2月徒刑。本報資料照片

台語歌壇大姐大陳盈潔遭控教唆偽造本票向友人借款，最高法院依教唆犯偽造有價證券 罪，判處3年2個月徒刑，須入監服刑；曾經是叱吒風雲的台語天后，唱紅不少膾炙人口歌曲，陳盈潔當紅之際身家破數千萬，但這10年來卻屢傳財務危機，還因中風 連招牌歌「海海人生」高音都飆不上去，近年來工作漸漸停擺直接掛蛋。

陳盈潔人生起落，曾唱紅「海海人生」、「風飛沙」等經典歌曲，年過60 歲卻因欠債問題，落得晚景淒涼，身體也亮紅燈，2019年在一場表演前，突然發現自己說話口齒含糊不清，試著開嗓也驚覺失聲，但當時因已接下演出，硬著頭皮上場依然無法開口，還好當時有主持人賀一航頂替登台，還幫她向觀眾解釋，事後檢查發現是後頸血管堵塞導致中風，這些年來她也一直透過中醫針灸調養、復健，盼能調養好身體再演出。