陳盈潔當紅身家破千萬 69歲中風唱不出「海海人生」
台語歌壇大姐大陳盈潔遭控教唆偽造本票向友人借款，最高法院依教唆犯偽造有價證券罪，判處3年2個月徒刑，須入監服刑；曾經是叱吒風雲的台語天后，唱紅不少膾炙人口歌曲，陳盈潔當紅之際身家破數千萬，但這10年來卻屢傳財務危機，還因中風連招牌歌「海海人生」高音都飆不上去，近年來工作漸漸停擺直接掛蛋。
陳盈潔人生起落，曾唱紅「海海人生」、「風飛沙」等經典歌曲，年過60 歲卻因欠債問題，落得晚景淒涼，身體也亮紅燈，2019年在一場表演前，突然發現自己說話口齒含糊不清，試著開嗓也驚覺失聲，但當時因已接下演出，硬著頭皮上場依然無法開口，還好當時有主持人賀一航頂替登台，還幫她向觀眾解釋，事後檢查發現是後頸血管堵塞導致中風，這些年來她也一直透過中醫針灸調養、復健，盼能調養好身體再演出。
經紀人透露，陳盈潔這些年生活深居簡出，和大姊相依為命，或許因身體狀況演出機會變少，變得不太愛說話，「每次打電話給陳姐，她總是說沒兩句話就把電話丟給大姊」，面對親友的關心，總是「老樣子、還好」，看不出心情好或不好，經紀人說：「年紀有了，就是過生活吧」，對於判決案，鳳凰藝能則代回應：「這一次的票據判決案，歷經多年，截至目前為止律師還沒有收到判決書，媒體報導的部分，恕家屬在獲得判決書之後再與律師商量應對之策。謝謝媒體先進與社會大眾的關心。」
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