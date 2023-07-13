「機醫系列」不是第一 海外最受歡迎韓劇TOP 5

《我的大叔》(左起)、《機智醫生生活》、《還魂》。(圖／摘自IMDb)

韓流近年持續席捲全球，除了KPOP追星文化之外，追劇也成為全民運動之一。近幾年《寄生上流》、《魷魚遊戲 》、《黑暗榮耀》成現象級作品，韓國出品的影視作品也漸漸受到全球認可。日前知名網站Koreaboo整理了「海外最受歡迎韓劇 TOP 5」榜單，排名標準取自影視評分資料庫網站IMDb分數，冠軍更是一舉拿下9.2/10 的評分。

TOP 5《陽光先生》

2018年播出的《陽光先生》由李炳憲、金泰梨、柳演錫、金玟廷、卞約漢主演，由《太陽的後裔》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》李應福導演與金銀淑作家合作打造。講述在辛未洋擾時期，偷渡 去美國時隔30年以軍官身分返回朝鮮的崔宥鎮（李炳憲 飾），與兩班世家的大家閨秀高愛信（金泰梨 飾）在大時代中陷入熱戀的故事。在 IMDb 上獲得 8.7/10 的評分。

《陽光先生》。圖／摘自IMDb。

TOP 4《機智醫生生活》系列

由《請回答系列》、《機智牢房生活》的申元浩導演與《請回答系列》的李祐汀作家共同打造，《機智醫生生活》在2020年播出第一季後廣受好評。劇中「五人幫」曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都人氣再登巔峰，2021年推出了第二季以及衍生綜藝《機智的露營生活》同樣受到歡迎。在 IMDb 上獲得 8.8/10 的評分。

《機智醫生生活》系列。(圖／摘自IMDb)

TOP 3 《還魂》系列

曾產出《主君的太陽》、《花遊記》與《德魯納酒店》的「洪氏姊妹」在去年推出的作品，由李宰旭、庭沼珉、高允貞、黃旼炫主演，架空的世界觀與四大術士家族設定非常新穎，並時隔兩個月再度推出續作，奇幻愛情主題受到海外粉絲喜愛。在IMDb 上有8.8/10 的評分。

《還魂》系列。(圖／摘自IMDb)

TOP 2 《我的大叔》

被許多人喻為是「人生韓劇」的《我的大叔》由IU與李善均主演，講述40歲與20歲的男女在人生路上互相治癒彼此的故事。IU飾演的李至安在劇中為了還債而努力生活，與失語的奶奶相依為命。李至安不僅打好幾份工還時不時要被討債的追打，當時展現的演技引起許多人共鳴，IU的演技也受到認可。《我的大叔》在IMDb 上有9.1/10 的評分。

《我的大叔》。(圖／摘自IMDb)

TOP 1 《請回答1988》

冠軍就是《請回答》系列的《請回答1988》！由申元浩導演和李祐汀作家再度攜手合作。講述1988年住在首爾市道峰區雙門洞五個家庭的故事，主角包括李惠利、朴寶劍、柳俊烈