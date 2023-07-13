與資方談判仍無果 好萊塢雙重罷工影視恐停擺

演員和編劇的「雙重罷工」在好萊塢實屬罕見，若是談判不成，美國所有影視產業恐將停擺。(Getty Images)

數萬名好萊塢 演員今天焦急等待演員工會宣布是否罷工 ，因為工會與迪士尼 （Disney）和Netflix等資方的最後談判似乎在關鍵期限截止前數小時仍無成果，眼看達成協議無望。

法新社報導，「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）先前同意延長與「電影電視製作人聯盟」（AMPTP）的談判期限，但雙方仍未能在薪酬、人工智慧（AI）使用等棘手的問題達成協議。

演員工會與AMPTP現行合約將於7月12日到期，若12日午夜（台灣時間13日下午3時）過後仍未達成協議，或談判時間再次延長，好萊塢演員將展開罷工行動，加入已在影業公司外示威超過2個月的編劇行列。

代表約16萬名演員和表演者的SAG-AFTRA表示：「我們不認為雇主有任何打算談判、達成協議的意願。」工會並警告：「時間不多了。」

自1960年以來，演員和編劇的「雙重罷工」在好萊塢實屬罕見，若是談判不成，美國所有影視產業恐將停擺。

電影產業正試圖從COVID-19疫情後復甦，若是展開罷工，也將阻礙好萊塢一線明星在最關鍵的暑假檔期宣傳今年多部大片。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）報導，克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導電影「奧本海默」（Oppenheimer）12日的倫敦首映會提前1小時舉行，以便演員小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）、麥特戴蒙（Matt Damon）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）能夠在不違反工會規定的情況下參加首映。

但罷工將導致這部備受矚目的電影17日無法在紐約如期首映。

原定週末在迪士尼樂園舉辦的電影「幽靈公館」（Haunted Mansion）首映會，可能會降格為「私人粉絲活動」。下週將在聖地亞哥舉行的聖地牙哥國際漫畫展（San Diego Comic Convention）也將星光黯淡。

影業公司請求聯邦調解員協助解決僵局，SAG-AFTRA於11日同意聯邦調解員在最後一刻進行干預，但對雇主的誠意表示懷疑。

SAG-AFTRA聲明：「AMPTP濫用我們的信任，損害我們在此過程中對他們的尊重。」並表示「影業公司本有充分時間可以達成公平的合約，我們不會被這種策略操縱、再次延長期限」。