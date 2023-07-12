緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢

李玟老公Bruce婚內頻傳緋聞，讓李玟傷痛欲絕。(取材自微博)

華語歌壇天后李玟 5日離世，震驚演藝圈，有傳是因為她的老公Bruce婚內頻傳緋聞，讓李玟半年多來傷痛欲絕，日前更爆出Bruce不願意離婚的主因，就是想從李玟身上拿到錢。先前更傳出Bruce不滿李玟把遺產全留給母親，質疑遺囑可能造假，有意找律師推翻。

眾所周知，李玟和Bruce是在派對上相識，交往8年後於香港舉辦豪華婚禮。據悉，身為遺腹子的李玟，從小渴望父愛，所以把這份情感寄託在Bruce身上。她的二姊李思林先前透露李玟過不去的坎就是「感情」。

而李玟過世後，很多粉絲仍放不下思念，近日有網友分享了去年在遊樂園 巧遇李玟，當時與粉絲互動的她，儘管左腳看起來不舒服，仍親切地唱歌給路過的粉絲聽，讓網友直呼「天使 」。

畫面中可見，李玟踮著左腳，露出開朗的笑容，親切地對粉絲唱「小美人魚」主題曲《Part of Your World》，一邊還不忘用手上拿著泡泡槍，絲毫看不出她正忍受腳痛。影片公開後，網友紛紛說「看了想哭」。

無獨有偶，唱片公司員工也透露，李玟曾有一罹癌小女孩粉絲，當時李玟只要返台都會去醫院探視，更曾自掏腰包請她去上海看自己的演唱會，期盼透過自己的歌聲給小女孩溫暖。