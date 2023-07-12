李昇基躺著賺被虧游民 李世榮讚他可靠：是完美男人

李世榮（左）與李昇基再演情侶，讚對方可靠「是完美男人」。（東森提供）

「零負評男神」李昇基出道18年，無論在歌唱、演戲、主持樣樣行，儘管今年4月他與妻子李多寅舉行世紀婚禮，由男神升格為人夫，依舊享有高人氣；不過，他在戲劇「依法相愛吧」中，卻扮演被稱作「怪物天才」的前檢察官 、現職包租公兼小說家「金正浩」，躺吃躺喝遭虧是無業游民，和女主角李世榮一見面就不停鬥嘴，歡喜冤家互動超逗趣。

李昇基先前在犯罪懸疑劇「Mouse窺探」中詮釋冷血殺人魔，表現令劇迷驚豔，這次在改編自同名網路小說的律政韓劇 「依法相愛吧」中，如願演出「師字輩」的法律人，他表示「金正浩是我演過最聰明的角色」，認為此劇的最大亮點就是浪漫和人性化，會讓人胸口暖暖的，希望觀眾能夠看得開心；但李昇基自爆雖然圓夢，其實自己對於法律相關知識「什麼都不懂」，反倒稱讚李世榮表現出很棒的正能量，演浪漫喜劇又要背誦許多法律專業台詞，卻從沒露出疲憊的神情，令他非常佩服。

童星出身的李世榮以「大長今」的「小今英」一角被關注，2017年與李昇基合作「花遊記」飾演「富子」一角，從善良女子變成女惡鬼，百變演技讓她的事業攀上高峰。在「依法相愛吧」中，2人相隔5年再合作，劇中，李世榮嫌李昇基穿著邋遢，還說「你頭髮有香油味」、「穿紅色運動服是辣椒醬嗎」，歡喜冤家互動相當逗趣，戲外，她則稱讚李昇基與「金正浩」一樣完美，「在我看來，最不像現實中會出現的完美男人，就是李昇基前輩。在片場拍攝時，他讓我覺得自在又可靠。」