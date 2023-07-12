日本男模ryuchell輕生 得年27歲 去年透露內心是女性

人氣男模、藝人ryuchell輕生，得年27歲。(圖截取自Super! C CHANNEL 2019 / Dick Thomas Johnson)

日本 警方表示，人氣男模、藝人ryuchell（本名比嘉龍二）今天傍晚於東京都澀谷區的經紀公司被發現時已死亡，得年27歲。警方根據現場情況初步研判是自殺。

日本放送協會（NHK）報導，下午5時半（美東時間凌晨5時半）左右，ryuchell的友人報警表示，在東京澀谷區事務所（公司）的ryuchell已無意識。警消趕至現場，確認ryuchell已死亡。警方根據現場情形初步研判是自殺，正在調查詳細狀況。

ryuchell是沖繩縣出身，高中畢業後到東京，在原宿一邊當服飾店店員，一邊當「讀者模特兒」（在雜誌等登照片由讀者選為模特兒）。他曾上NHK的高校（高中）講座、電視台綜藝節目等演出，很受歡迎。

ryuchell走紅後，與peco（藝名）從2014年開始交往，成為演藝圈知名的模特兒情侶，兩人2016年12月結婚，兩年後誕生一子。

ryuchell去年8月突然宣布離婚。他表示，「真正的自己與隱藏真正自己的自己之間有一道溝」，透露自己內心是女性。他認為，自己當爸爸，由衷地感到驕傲；但覺得自己束縛著自己，身為丈夫的身分，讓他覺得很痛苦，因此提出離婚登記。

peco在自己的Instagram留言表示，不是以「夫」與「妻」的夫婦形式，而是身為人生的夥伴、家人，身為愛兒子的父母，以新的家族形式一起生活。ryuchell也在自己的Instagram發表同樣的報告。

離婚後的ryuchell以辣妹的姿態拍攝許多照片，上傳社群網站 。他在10日還有更新推特 （Twitter）留言，如常與粉絲打招呼。