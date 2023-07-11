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走過喪女之痛…台資深音樂人現身公益路跑 洩近況

記者楊起鳳／即時報導
包小柏(中)將主持費用全捐出給公益團體。圖／吉標創意提供
包小柏(中)將主持費用全捐出給公益團體。圖／吉標創意提供

56歲資深音樂人包小柏的愛女因罕見疾病於2021年病逝，得年22歲。女兒病逝後包小柏鮮少出現公開場合，9日他現身竹北水圳公園，出席公開活動，為「棉花小兔ESG公益路跑」擔任活動主持人，他在現場化身愛心大使，親切與現場小朋友互動，似已走出喪女之痛。

包小柏的愛女在2021年12月病逝，當時包小柏曾透露自己捐骨髓給女兒，怎料移植失敗，還發文悔嘆。女兒過世一年後，包小柏也在社群PO出父女合照悼念，坦言「Dad至今還無法將妳完全放下！」父女情深令人不捨。他之後鮮少於公開場合露面，這幾年專攻於國立台北科技大學博士學位進修，9日難得曝光，不但擔任公益路跑活動主持人，還將主持酬勞全數捐出，為弱勢團體盡份心力。

「棉花小兔ESG公益路跑」活動由吉標創意主辦，主要受贈對象蒲公英關懷弱勢權益促進協會、財團法人藍天家園，這兩個鮮少被重視的弱勢團體，活動當天包小柏儼然成為孩子王，不但準備10道淺顯易懂環保與永續的趣味問題，讓現場大朋友小朋友進行有獎問答，也利用活動讓更多孩子了解環保永續的重要，愛地球要從每個家庭中做起。

包小柏透露，這幾年他取得碩士學位後，就繼續攻讀國立台北科技大學博士學位，未來不排除有新作品問世。

包小柏(中)在公益路跑活動中盡心盡力和孩子們互動。圖／吉標創意提供
包小柏(中)在公益路跑活動中盡心盡力和孩子們互動。圖／吉標創意提供

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